La policía sospecha que se han planeado los disturbios en Unisba, pescando para que los oficiales ingresen al campus.

Yakarta, Viva – La policía regional de Java Occidental sospecha que ocurren los disturbios Universidad Islámica de Bandung (Unisba) El lunes por la noche, el 1 de septiembre fue planeado por un grupo de masas.

El inspector general de policía regional de Java Occidental, Rudi Setiawan, dijo que la acción masiva fue diseñada para atraer a las autoridades a ingresar al área campus. Sin embargo, la policía confirmó que no atacaron en el campus.

«Analizamos que esto ha sido diseñado, se planea que se nos provoca atacar el campus, pero gracias a Dios no lo hicimos», dijo Rudi en Bandung el martes.



Tni-Polri disuelve masas a gases lacrimógenos desgarrando al campus de Unisba Foto : Captura de pantalla de redes sociales

Rudi dijo que inicialmente las masas arrojaron el bombardeo de Molotov a los vehículos de los oficiales, y algunos incluso se metieron en camiones y vehículos motorizados.

Esa condición, dijo, era muy peligrosa para la seguridad del aparato.

«Si el automóvil está en llamas, por supuesto, los oficiales morirán para morir allí. Esto es nuevamente peligroso para los oficiales», dijo.

Para estas condiciones, el oficial conjunto realizó una patrulla a gran escala y disolvió las masas de acuerdo con las disposiciones legales.

El Kapolda dijo que las masas numeraban alrededor de 150 a 200 personas reunidas en Jalan Tamansari bloqueando el camino, vestidos de negro, cubriendo caras y transportando piedras, hierro y madera.

«El camino que debería ser utilizado por la comunidad está cerrado. Finalmente, la comunidad no puede pasar y, por supuesto, los residentes tienen un gran temor», dijo.

Rudi agregó, su partido se había comunicado con el liderazgo de Unisba.

Según él, el campus también se sintió abrumado y pidió asistencia policial para la seguridad de grupos de masas que supuestamente no eran de los estudiantes.

«No necesariamente lo hacen los estudiantes de Unisba. El campus solo es utilizado por un grupo por un grupo de sí mismos por la noche, realizando ataques contra los oficiales y perturbando la seguridad de la comunidad. Por lo tanto, no es un estudiante real», dijo Rudi.

Mientras tanto, el jefe de relaciones públicas de la policía de Java Occidental, la comisionada de policía, Hendra Rochmawan, reveló que los disparos de gas lacrimógeno que ocurren en la calle Tamansari fueron provocados por los ataques de bombardeo de Molotov de un grupo de personas vestidas con grupos negros supuestamente anarquistas.

«Originalmente fueron el que cerró la carretera e hizo un bloqueo en Tamansari mientras actuaban anarquistas», dijo Hendra.

Hendra explicó que el grupo anarquista provocó aún más arrojando bombas Molotov desde el campus en oficiales y vehículos, incluidos los automóviles Brimob Rantis. Para esta condición, los oficiales dispararon gases lacrimógenos a la carretera. (Hormiga)