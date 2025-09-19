La policía sin rodeos sobre el tema del administrador Gejayan que llama a una huelga de hambre, ¡dijo los hechos asombrosos en el centro de detención!

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya afirmó todo Hogar en el centro de detención (Centro de detención) Polda Metro Jaya está en buenas condiciones y sus necesidades se satisfacen.

Leer también: ¡Arrapes! La policía niega que el administrador gejayan haya llamado a una huelga de hambre en detención, esta es la apariencia



Según él, no es cierto que hay prisioneros que se niegan a comer. Esto respondió relacionado con las noticias huelga Lo que se dice que hace uno de los prisioneros, Syahdan Husein, llamó el administrador de Instagram Gejayan.

«Comer solo, dentro de él (detención), tres veces al día y ha sido revisado por un nutricionista, por lo que está muy, muy prestada atención. Gran Policía de Dermawan Karoserali, viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Hermano reveló la condición de Delpedro en detención: pérdida de peso, no pudo escribir para terminar la tesis





Póngase en contacto con Polka Pola Poola (Surety) y Cabidodels Pol God (Tel)

Agregó que su partido también instaló CCTV en cada celda de detención para monitorear la actividad durante 24 horas. De esa observación, según él, no había signos de una huelga de hambre.

Leer también: ¡Imprudente! Gejayan administrante pide a una huelga de hambre en prisión, respaldada por otros 16 prisioneros



«Debido a que instalamos todas las celdas de detención usando CCTV y se vio 24 horas. Y los alimentos que preparamos desde la mañana, la tarde, la noche, siempre se consumían bien. No quedaba nada», dijo.

Además, las familias nucleares de prisioneros todavía tienen acceso a visitas todos los lunes a jueves de 09.00 a 5.00 WIB. También se les permitió dejar alimentos, con una nota que había aprobado el proceso de examen del oficial.

«De hecho, incluso si hay una familia, la familia nuclear de prisioneros, que abandonan la comida y el examen, les damos, así. Por lo tanto, la información es difícil de visitar, soy el director de Tahti para asegurarme de que no sea cierto porque siempre brindamos oportunidades a la familia nuclear, familias cercanas. Incluso sus amigos que quieren visitar, brindamos oportunidades.», Dijo.

Anteriormente informó, la policía habló sobre el administrador de Instagram, Gejayan, llamando, Syahdan Husein, quien se decía que eligió una huelga de hambre desde el 11 de septiembre de 2025 bajo la custodia policial de Metro Jaya.

El jefe de las relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el general de brigada, Ade Ary Syam Indradi, dijo que eso no era cierto. Esto se confirma en función de la verificación.

«No es cierto que hay un problema o información sobre la huelga de hambre, que no es cierto», dijo Ade Ary, viernes 19 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la acción de la resistencia desde las rejas detrás de la llamada de Instagram Gejayan, Syahdan Husein. Eligió atacar desde el 11 de septiembre de 2025 bajo la custodia policial de Metro Jaya.

Este paso imprudente se conoce como una forma de protesta contra el arresto de activistas después de la manifestación a fines de agosto. Esto fue revelado por el hermano de Sizahdan, Sizigia Pikhansa, después de visitarlo junto con varios activistas en el Centro de Detención de la Policía de Metro Jaya, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Esta es una forma de su protesta por los arrestos de todos los activistas. Dijo que atacaría hasta que todos los prisioneros políticos fueran liberados», dijo Sizigia.