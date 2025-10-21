La policía sigue investigando la causa de la muerte de un terapeuta adolescente en Pejaten a pesar de que el informe ha sido retirado

Jacarta – La policía metropolitana del sur de Yakarta confirmó que la investigación sobre la muerte de una adolescente con las iniciales RTA (14) continúa a pesar de que la familia ha retirado el informe del caso.

Se sabe que RTA trabaja como terapeuta en un lugar spa Área occidental de Pejaten, Pasar Minggu, sur de Yakarta, antes de ser encontrado muerto en circunstancias misteriosas.

Jefe de policía metropolitana del sur de Yakarta Comisario Nicolás Ary Lilipaly Dijo que su partido estaba concentrado en investigar la causa de la muerte de la víctima y aún estaba esperando los resultados de la autopsia del Centro Laboratorio Forense de la Policía Nacional (Puslabfor) para confirmar si había elementos delictivos.

«El primer caso está relacionado con la muerte de la propia víctima. Tenemos que llevar a cabo una investigación en profundidad, asegurando que esta víctima murió por qué, hubo elementos criminales o no. Así que tenemos que esperar los resultados de la autopsia del Laboratorio y Centro de Información de la Policía Nacional», dijo el comisionado Nicolas en Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Explicó que la familia de la víctima retiró el informe policial después de que las dos partes acordaron reconciliarse el lunes 13 de octubre de 2025. Sin embargo, la policía continuó el proceso de investigación de acuerdo con el Reglamento del Jefe de Policía Número 8 de 2021 sobre el manejo de actos delictivos basados ​​en la justicia restaurativa.

«Si este caso puede resolverse a través de la justicia restaurativa o de manera amistosa o no, todavía estamos llevando a cabo investigaciones al respecto», dijo el comisario Nicolas.

Además de esperar los resultados de la autopsia, la policía también envió imágenes de CCTV a Puslabfor para que sean examinadas por expertos. Este paso se tomó para revelar qué eventos causaron que RTA fuera encontrada muerta.

Según Nicolas, los investigadores se ocupan actualmente de al menos dos casos. Primero, la causa de la muerte de la víctima. En segundo lugar, la presunta explotación infantil por parte de la empresa de spa donde trabajaba la víctima.

«La ley que fue violada está relacionada con la protección de los niños, y la ley está relacionada con la trata de personas, el delito de trata de personas. Esto también está todavía bajo investigación», dijo.

La policía también está investigando el uso de la Tarjeta de Identidad de Residente (KTP) del hermano de la víctima que fue utilizada por la RTA para registrarse para trabajar, considerando que la víctima aún es menor de edad.

«Pedimos aclaraciones, porque esto todavía está en la etapa de investigación. Invitamos a las partes relacionadas con la identidad utilizada por la víctima, es decir, el hermano mayor de la víctima, que todavía está enfermo», dijo el comisionado Nicolas.