¡La policía se vuelve la piel de gallina! La puerta de embarque se cerró repetidamente durante la reconstrucción de la mutilación de tiara

MojokertoViva – La policía realizó una reconstrucción de casos mutilación ese ritmo Tiara Angelina Saraswati (25), residente de Lamongan. Esta reconstrucción fue demostrada directamente por el perpetrador, Alvi Maulana (24), un hombre de Sumatra del Norte, en la casa de la pensión de la lengua Wetan, Mojokerto, miércoles 17 de septiembre de 2025 ..

En la reactivación, Alvi demostró 33 escenas que ilustran cómo recogió a la víctima, asesinada, para tirar las partes del cuerpo de Tiara.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la octava escena cuando los perpetradores demostraron el apuñalamiento en el segundo piso.

Perpetradores de mutilación estudiantil en Mojokerto Alvi Maulana de 24 años

La puerta de costo de repente se cierra

Cuando tuvo lugar la escena de apuñalamiento, la atmósfera de repente tensa. La puerta en el primer piso, donde Alvi estaba previamente encerrada por la víctima, de repente se cerró con fuerza. El sonido del conflicto de la puerta hizo que el oficial fuera guardia.

Inicialmente, los oficiales sospechaban que la puerta estaba volada por el viento. Pero después de reabrir, la puerta se cerró fuerte, incluso sin una ráfaga de viento desde el interior.

«No te dan cuenta del viento. Cómo cerrarlo (No hay viento, ¿cómo es que la puerta puede cerrarla usted mismo) «, dijo un miembro de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Mojokerto en el lugar de reconstrucción, citado desde Instagram? @ini_surabayaViernes 19 de septiembre de 2025.

La rareza continúa repitiendo. La puerta de embarque se cierra en voz alta a pesar de que los oficiales han abierto repetidamente. Esta condición es cada vez más confusa porque la posición de la pensión está cubierta por un edificio vacío frente a ella, por lo que es poco probable que haya una ráfaga de viento desde el exterior.

«¿Dónde está el viento de esto? A pesar de que no hay viento. ‘Má’am queremos buscar justicia para su hermana (tiara)», dijo otro oficial mientras vuelve a abrir la puerta.

Después de que los perpetradores cayeron para demostrar la escena de mutilación en el baño del primer piso, la misteriosa puerta ya no se cerró. Este incidente convirtió a oficiales y periodistas que presenciaron la reconstrucción de sorpresa.

33 escenas de reconstrucción

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Mojokerto, AKP Fauzy Pratama, dijo que un total de 33 escenas exhibidas por Alvi Maulana en esta reconstrucción. Todas las escenas describen la cronología del crimen, comenzando desde el momento en que los perpetradores recogen a la víctima, haciendo asesinatoPara tirar las partes del cuerpo de Tiara.

«En total hay 33 escenas exhibidas por los perpetradores. Comenzando de venir a recoger a lanzar las partes del cuerpo de la víctima», dijo AKP Fauzy.