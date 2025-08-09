La policía se detiene mientras la supuesta malversación de fondos de la resistencia de Dahlan Iskan, aparentemente debido a esto

Yakarta, Viva – Se dice que la policía está suspendida temporalmente los casos Falsificación Cartas y/o malversación de fondos en departamento quien arrastró el nombre del ex Ministro de Bumno (empresas estatales) Dahlan Iskan y ex director de Jawa POS, Nany Widjaja.

Johanes Dipa como abogado de Dahlan Iskan confirmó la terminación del proceso de investigación del caso. Reveló que había recibido la notificación de la sede de la Policía Nacional. Johanes dijo que esto fue porque había un caso civil que estaba en el camino.

«La investigación se suspende actualmente porque hay un caso civil que se está ejecutando», dijo, el sábado 9 de octubre de 2025.



Abogado de Dahlan Iskan, Johannes Dipa

El asunto está escrito en la notificación del desarrollo del manejo de Dumas (SP3D) con el número B/15900/VII/RES/7.5/2025/Bareskrim. Donde se detuvo el caso después de que hubo un título de caso especial.

Johanes también reiteró que en este caso su cliente aún no era sospechar. Explicó nuevamente que Dahlan Iskan todavía era testigo.

«El sospechoso en el caso era solo una persona y no era el Sr. Dahlan. Pak Dahlan fue solo un testigo en el caso», dijo.

Según los informes, se informó previamente, Dahlan Iskan y Nany Widjaja fueron sospechosos de casos de supuesta falsificación de cartas y/o malversación de fondos en posiciones.

El caso fue reportado por PT Jawa Pos. Tonic Tangkau como abogado de Jawa POS, dijo que el informe se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2024, de modo que se había contado 10 meses antes de la determinación del sospechoso por la policía.

«Ciertamente, el interesado en Jawa POS para desembolsar noticias para que no haya interpretación errónea, por supuesto», dijo, el lunes 14 de julio de 2025.

El manejo del caso informado por su cliente se confirma que no determine directamente la determinación del sospechoso. Sin embargo, explicó que había varias series de largos procesos policiales.

«Nuestra esperanza con esta aclaración, todas las partes, cualquier persona, la comunidad o cualquier cosa puede comprender mejor el caso de sentado que ha sido una discusión, tal vez en los medios de comunicación, para que no haya malentendidos, por supuesto», dijo.

Según los informes, también conocido como fundador de los medios de comunicación de Jawa Pos, Dahlan Iskan, había sido nombrado sospechoso por la Dirección de Investigación Penal de la Policía de la Policía de Java Oriental en la supuesta falsificación de cartas y/o malversación de malversación en puestos.

La determinación está contenida en el número de carta b/1424/SP2HP-8/VII/Res.1.9./2025/Dirreskrimum con fecha del 7 de julio de 2025. Además de Dahlan, otra persona llamada Nany Wijaya también fue nombrada sospechosa en este caso.

El informe sobre Dahlan vino de Rudy Ahmad Syafei Harahap. La Policía Regional de Java Oriental también se menciona en el futuro cercano que llamarán a los dos para ser examinados como sospechosos. Sin embargo, el abogado de Dahlan expresó objeciones a las noticias. Afirmaron no haber recibido una notificación oficial de la policía con respecto al estatus legal de Dahlan como sospechoso.

«Dijimos que hasta ahora, no hemos recibido ninguna notificación oficial de las autoridades relacionadas con la verdad de la información que circula en los medios de comunicación con respecto al estado legal de nuestros clientes. Si es cierto que la información, lamentamos mucho por qué nosotros, como partes relacionadas directamente, nunca hemos recibido una carta de notificación oficial, pero la noticia ha sido ampliamente circulada en el público y los medios de comunicación», dijo Johanes Dipa Dahlan Iskan, el martes, el martes, el martes, el martes, el martes, el martes.