La policía se convierte en un escaparate de servicio público para la comunidad

Jacarta – jefe de policia Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri enfatizó a sus miembros que inculquen un sentido de empatía hacia público.

Este mensaje fue transmitido específicamente por Asep al galvanizar a 393 miembros del personal de Pamapta de las filas de la policía, la policía sectorial y la policía de Metro Jaya. ellos son la guardia delantera servicio público.

«Pamapta es la cara, la primera cara de la policía que el público enfrenta o ve, que es un escaparate de los servicios públicos para la comunidad», dijo el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, general de brigada Pol. Ade Ary Syam Indradi, en su declaración del sábado 25 de octubre de 2025.

Ade Ary dijo que Pamapta no era sólo un piquete. Son las primeras personas que tratan directamente con los residentes cuando hay un disturbio en la seguridad, un incendio o un informe de delito.

Tan pronto como llegue la denuncia, Pamapta está obligada a acudir inmediatamente a la escena del crimen, establecer una línea la policiacalmar a los residentes y coordinar otras unidades como Investigación, Tráfico y Samapta.

En caso de incendio, por ejemplo, también deben comunicarse inmediatamente con los investigadores y el equipo de Labfor para garantizar que la escena del crimen se lleve a cabo según las normas.

«La escena del crimen debe ser status quo, la línea policial se lleva a cabo, comunicándose con la comunidad alrededor de la escena del crimen, ayudando a encontrar información. Luego, cuando visitas la escena del crimen, también lideras un piquete para otras funciones», dijo.

Aparte de eso, Pamapta también tiene la tarea de mantener el flujo de tráfico alrededor del lugar para no causar congestión. Entre sus funciones, realizan patrullas de diálogo.

«Patrullan durante las horas vulnerables basándose en los datos existentes, analizan los datos sobre delitos existentes, realizan patrullas dialógicas y luego se comunican con la comunidad. Ese es su trabajo», dijo.

Ade Ary dijo que el jefe de policía metropolitana enfatizó que la empatía es el principal activo de un Pamapta. Todo ciudadano que acude a la comisaría, ya sea para denunciar un extravío, pedir ayuda o simplemente buscar protección, debe ser tratado como un familiar.

«Pamapta debe tener un sentido de empatía, empatía de que las personas que vienen a la comisaría, las personas que informan al 110, algunos de ellos vienen inmediatamente, también son como nuestros hermanos», dijo.

Ade Ary dijo que el Jefe de la Policía Metropolitana quiere que todo su personal esté verdaderamente presente en la comunidad para fomentar una sensación de seguridad y confianza.