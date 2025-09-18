La policía rompe la casa de viviendas de gas GLP en Gowa, los perpetradores de Rp100 mil por tubo de ganancia

Gowa, vivo – La policía de Gowa logró desmantelar la práctica de la mezcla de gases de GLP subsidiados en una casa en la vivienda Bumi Batara Mawang Permai, Village de Mawang, distrito de Bontomarannu, Gowa, South Sulawesi, el miércoles (9/17/2025) noche.

Leer también: Críticas brutales de la policía hasta que los hallazgos del gas lacrimógeno expiraron durante la manifestación, dijo el jefe de la policía nacional



En la operación, las autoridades confiscaron cientos de cilindros de gas de varios tamaños y arrestaron a un perpetrador AR que era sospechoso de ser el cerebro de la actividad ilegal.

Cuando se aseguró, AR incluso tuvo tiempo de demostrar cómo movió el contenido de gas de 3 kilogramos de tubos de GLP subsidiados a 12 kilogramos de tubos no subsidiados. Afirmó que sus habilidades eran auto -enseñadas.

Leer también: Con el apoyo de los fundamentos sólidos y varios catalizadores positivos, los inversores globales aumentan los precios del objetivo BBRI



«Aprendí de YouTube, señor, aprendiendo a sí mismo», dijo antes de la policía.



Policía de Ruroing LPG Gas Housing House en Gowa

Leer también: Más popular: expansión de Chery, promoción IMOS 2025 y mejor tipo de vehículo de venta



AR también explicó, por una vez llenando un tubo de 12 kilogramos, necesitaba cuatro tubos de GLP subsidiados de 3 kilogramos. «Un cilindro de gas que mide 12 kilos requiere 4 cilindros de gas que miden 3 kilos», explicó.

A partir de esta práctica, AR afirmó poder obtener ganancias bastante grandes. «Mis ganancias comienzan desde Rp. 80 mil a Rp. 100 mil por tubo, dependiendo del precio de los cilindros de gas GLP que miden 3 kg. Por lo general, compro 19 mil por tubo, también hay 20 mil por tubo», dijo.

El jefe de policía de Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, confirmó la revelación de este caso. Dijo que el modo del perpetrador era mover el contenido del gas subsidiado al tubo no subsidiado para reventa.

«Según los resultados de la redada, aseguramos 100 cilindros de gas 3 kilogramos de subsidios y 26 grandes 15 kilogramos de cilindros de gas no subsidiados. Mientras que un perpetrador también ha sido asegurado», dijo.

Según él, la práctica es claramente perjudicial para la comunidad porque el gas subsidiado está realmente destinado a círculos desfavorecidos, no para empresas ilegales. «Tal vez para además realizaremos controles intensivos», agregó.

Ahora, todas las pruebas junto con los perpetradores han sido llevados a la sede de la policía de Gowa para el proceso de investigación posterior. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)