La policía reveló al nuevo sospechoso en el caso de saqueo de Uya Kuya, el número se sorprendió

JacartaVIVA – Sospechar Saqueo Casas de miembros de la DPR ri de la facción Pan inactiva y artistas Vas a Aumente así. El total es de 15 personas.

Leer también: Candidatos para jueces de la Corte Suprema: la proyección del sospechoso con un chaleco de principio de Langgar



El jefe de policía de East Jakarta Metro, el comisionado de policía Alfian Nurrizal, dijo que uno de los sospechosos todavía era joven. «Hay uno que es ABH (el niño se enfrentó a la ley). Actualmente se le da orientación en el Centro Handayani», dijo Alfian, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Aun así, no ha especificado el papel de cada sospechoso. Sin embargo, Alfian se aseguró de que todos los perpetradores estén ahora en el proceso legal.

Leer también: Cancelar ayer, hoy Sherina Munaf aclaró oficialmente sobre Uya Kuya Cat





Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX (inactivo) Surya Utama o Uya Kuya

Anteriormente se informó, la policía del metro de East Jakarta nombró a 12 personas como sospechosos en el caso saqueo de la Comisión de la Cámara de Representantes IX (inactivo) Utama o Uya Kuya en el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Jakarta, sábado 30 de agosto, 2025, noche.

Leer también: La actuación de Uya Kuya vs Eko Patrio en el DPR, que va desde la dedicación hasta la sinceridad



«12 personas que hemos nombrado como sospechosos», dijo el jefe de policía del metro de East Yakarta, el comisionado principal Alfian Nurrizal a periodistas en Yakarta, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Alfian agregó, los 12 sospechosos tienen sus respectivos roles en la realización de sus acciones, a saber, como provocadores, saqueos y ataques contra los oficiales.