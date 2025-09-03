La policía reveló a 11 sospechosos en el quemador DPRD de Makassar, la amenaza de cadena perpetua

Macasses, Viva – Hasta 11 personas establecidas así sospechar En eventos combustión Oficina de DPRD de Makassar City y quema de la oficina de DPRD South Sulawesi. Esto fue revelado por el jefe de las relaciones públicas de la Policía Regional del Sur de Sulawesi, Didik Supranoto.

Leer también: ¡Desplegado! Este es el papel de las mujeres sospechosas para ser una acción anárquica de estudiantes y niños.



«Ha habido 11 sospechosos», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.



Docenas de automóviles en la oficina de DPRD de Makassar fueron dañados por las masas

Leer también: La policía es hechos sorprendentes, las masas anarquistas se pagan por esto …



Los 11 sospechosos consistieron en un caso ardiente, así como el saqueo de las oficinas de DPRD de la ciudad de Makassar y South Sulawesi. Como resultado de sus acciones, estaban sujetos al Artículo 187 del Código Penal con respecto a la seguridad pública deliberadamente poniendo en peligro, incluidos Burning, Artículo 363 y el Artículo 362 del Código Penal sobre el robo mediante la ponderación.

«Para las amenazas del artículo 187 oración 12 años de prisión y como máximo 20 años o toda una vida. «363 está amenazado con una sentencia de 7 años de prisión y 362 está amenazado con 5 años», dijo.

Leer también: Revelado, así es como el profesor R guarda para difundir la ubicación de Molotov durante la acción caótica en Yakarta



Para tener en cuenta, según un informe sobre la Agencia de Gestión de Desastres de la Ciudad de Makass (BPBD), se produjeron incendios durante la manifestación. La masa incontrolada hizo que el fuego se ampliara y envolviera parte del edificio DPRD.

El jefe interino de Makassar BPBD, M Fadli Tahar, dijo que se confirmó que cuatro personas murieron debido al incidente.

«Las muertes en este incidente han sido cuatro personas y una sigue siendo crítica», dijo Fadli al equipo de medios, el sábado 30 de agosto de 2025.