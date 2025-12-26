La policía revela que hay una red de timbres que ataca los productos para el cuidado de la piel de Heni Purnamasari

Bandung, VIVA – Policía Regional Java Occidental (Policía Regional de Java Occidental) descubrió una red sospechosa de actividad de timbres (zumbador) que participan en la difusión de calumnias y difamaciones contra empresas y productos para el cuidado de la piel o protección de la piel propiedad del empresario Heni Purnamasari.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisionado Pol Hendra Rochmawan, dijo que la divulgación del caso comenzó con un informe policial recibido el 17 de diciembre de 2025.

«La base para manejar este caso es el informe policial número LPB 684 de fecha 17 de diciembre de 2025 en la Policía Regional de Java Occidental SPKT a nombre del reportero Heni Purnamasari», dijo Hendra en Bandung el viernes.

Hendra explicó que dos días después de recibir el informe, los investigadores elevaron el estado del caso a la etapa de investigación según la Carta de Orden de Investigación Número SP 146 del 19 de diciembre de 2025.

Según él, el modus operandi de los acusados ​​era subir contenidos que contenían acusaciones que no coincidían con los hechos a través de las cuentas de las redes sociales TikTok e Instagram.

«El propietario de la cuenta ha publicado frases acusatorias falsas contra el periodista. Aparte de eso, la foto del periodista también fue manipulada para tener cuernos, colmillos y parecerse a un animal», dijo Hendra.

El periodista se enteró por primera vez de este incidente el 30 de julio de 2025 después de ser notificado por uno de sus empleados. Luego, el periodista encontró publicaciones similares en otras cuentas de redes sociales que habían sido modificadas.

Dijo que, basándose en los resultados del caso, los investigadores nombraron a tres personas según lo informado, cada una con las iniciales FM y MSR que viven en Garut Regency, y AF que vive en Bali.

«La decisión del denunciado se tomó sobre la base de pruebas suficientes», dijo Hendra.

La policía regional de Java Occidental también confiscó varias pruebas: tres teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, incluido un MacBook, un disco flash con una capacidad de 64 gigabytes, así como documentos de la Agencia Indonesia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos (BPOM).

Los acusados ​​fueron acusados ​​del artículo 27 letra A junto con el artículo 45 párrafo (4) de la Ley Número 1 de 2024 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley Número 11 de 2008 sobre Información y Transacciones Electrónicas, con una pena máxima de dos años de prisión y una multa máxima de 400 millones de IDR. (Hormiga)