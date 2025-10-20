La policía revela nuevos hechos sobre la muerte del estudiante de la Universidad de Udayana Timothy, CCTV registra los segundos en que la víctima cae

Bali, LARGA VIDA – Caso de muerte Timoteo Anugerah Saputra (21), estudiante Universidad Udayana (Unud), Bali, está atrayendo actualmente la atención del público. Fue encontrado muerto luego de supuestamente saltar desde el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: El artículo viral de Timothy Anugerah sobre planes universitarios supuestamente contiene el contenido de querer encontrar amigos para ser el centro de atención.



Tres días después del incidente, precisamente el sábado 18 de octubre de 2025, el padre de Timothy, Lukas Diana Putra, se presentó ante la policía de Denpasar para pedir claridad sobre la muerte de su hijo.

El jefe de policía de Denpasar, comisario Laksmi, confirmó el informe. Dijo que la familia de la víctima quería una explicación oficial porque circulaba mucha información confusa en las redes sociales.

Lea también: El Rectorado de la Unud ha creado un equipo de investigación para investigar la muerte de Timoteo



«El padre biológico de la víctima preguntó de qué piso se cayó realmente la víctima porque había mucha información confusa, ya sea del segundo o del cuarto piso, explicamos que la víctima se cayó del cuarto piso», dijo el comisario de policía Laksmi en el programa. Novedades Indonesia mañana tvOnecitado por VIVA, lunes 20 de octubre de 2025.



Premio Timoteo Foto : Universidad Udayana BEM Instagram

Lea también: Unud forma equipo de investigación para investigar la muerte de un estudiante presuntamente víctima de bullying



Además, la familia también preguntó sobre la existencia de imágenes de CCTV en el lugar. El comisario de policía Laksmi explicó que en el vestíbulo había una cámara que había grabado las actividades de la víctima.

«Hemos explicado que hay cámaras de seguridad en el vestíbulo que registraron cuando la víctima entró en el edificio y cuando cayó», dijo el comisario de policía Laksmi.

«Sin embargo, hay CCTV en el 4to piso, pero el CCTV resultó dañado. También hemos coordinado con el campus, se estima que el daño al CCTV en el 4to piso es a partir de 2023», continuó.

Además, la policía también confirmó que hubo varios testigos que vieron a la víctima antes de que ocurriera el trágico incidente.

«Entonces los padres de la víctima preguntaron si era cierto que no había testigos que lo vieron. Entonces dijimos que hubo testigos que vieron a la víctima salir del ascensor en el cuarto piso», explicó el comisario de policía Laksmi.

Se dice que Timothy se sentó en el cuarto piso, donde más tarde se encontraron su bolso y sus zapatos.

«La víctima subió al cuarto piso, luego caminó y se sentó, en el lugar donde se encontraron el bolso y los zapatos de la víctima», añadió.

«Así que hubo 3 testigos que vieron esto, pero como no se conocían, no prestaron mucha atención a las actividades de la víctima en ese momento. Luego los tres testigos continuaron su conversación, 10 minutos después hubo un testigo que se volvió hacia donde la víctima estaba sentada por última vez, y vio zapatos», continuó.