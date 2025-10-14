La policía revela nuevos datos sobre el misterio de la muerte de un terapeuta ABG en Pejaten, la víctima consiguió trabajo en TikTok

Yakarta, VIVA – Terapeuta spa con las iniciales RTA (14), se dice que solo lleva un mes trabajando en Delta Spa, Pejaten, en el sur de Yakarta. De los resultados de la investigación provisional, la víctima recibió trabajar a través de publicaciones en la aplicación tik tok.

Así lo reveló la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionada adjunta de policía Citra Ayu, después de examinar a la familia de la víctima.

«Hasta ahora sólo hemos recibido una información, concretamente de su hermano, que también es el reportero, de que la víctima recibió información relacionada con el trabajo de TikTok», dijo Citra a los periodistas el martes 14 de octubre de 2025.

Actualmente, la policía está investigando más a fondo cómo se llevó a cabo el proceso de reclutamiento de víctimas. La acusación de que existen otras partes que actúan como intermediarios o agentes para trasladar a las víctimas al balneario es ahora el foco de la investigación.

«En esencia, todavía estamos recopilando los hechos primero. La cuestión es que el propio gerente confirmó que la víctima o el cuerpo encontrado era uno de los terapeutas en Delta. Para más detalles, más adelante investigaremos los hechos y también los recogeremos, más adelante proporcionaremos más actualizaciones», dijo.

Anteriormente se informó que una mujer cuya identidad aún no se conoce fue encontrada muerta en un terreno baldío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo.

«Así es (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jueves 2 de octubre de 2025.

Después de una mayor investigación, se sospechó que la víctima era terapeuta. Sin embargo, la policía no especificó dónde trabajaba habitualmente.

«Correcto (terapeuta)», dijo.