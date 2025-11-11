La policía revela el destino del estudiante que perpetró la explosión en SMAN 72 Yakarta, ahora su estado…

Jacarta – Alumno con las iniciales F que es presunto autor explosión De PEQUEÑO 72 Yakarta del Norte, designada como niño en conflicto con la ley (ABH).

«A partir de los resultados de las huellas dactilares preliminares, los niños que están en conflicto con la ley o ABH que estuvieron involucrados en la explosión son estudiantes activos de secundaria que actúan de forma independiente, no relacionados con ninguna red terrorista en particular», dijo el jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía Asep Edi Suheri, el martes 11 de noviembre de 2025.



Para su información, la explosión ocurrida el viernes 7 de noviembre de 2025 dejó 96 personas heridas. Hasta el momento, 32 víctimas siguen recibiendo tratamiento en varios hospitales (RS).

Anteriormente se informó que el tratamiento del presunto autor del incidente de explosión en SMAN 72, Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, fue transferido del Hospital Islámico Cempaka Putih al Hospital de Policía de Kramatjati.

Esta medida se tomó para facilitar el proceso de examen y al mismo tiempo garantizar la recuperación física y psicológica de los perpetradores que aún son menores de edad. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que el equipo de investigación tendrá más libertad para realizar exámenes del presunto autor después de que su condición mejore gradualmente.

«También facilita a los investigadores explorar información porque la persona en cuestión ya está consciente. Si el estado de salud mejora, será más fácil para los investigadores solicitar información», dijo Budi a los periodistas el lunes 10 de noviembre de 2025.

Además de por razones técnicas de la investigación, el traslado también se realizó para que el proceso de tratamiento fuera más seguro y monitoreado directamente por el equipo conjunto que había formado la Policía Nacional.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta mientras realizaba las oraciones del viernes. Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Basado en información del Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, dr. Pradono Handojo el sábado, la mayoría de las víctimas sufrieron pérdida de audición debido a la fuerte presión de la explosión.

Aunque el estado físico de las víctimas está empezando a mejorar, considera que la recuperación mental es el mayor desafío tras el incidente.

«Como dijo el representante de KPAI, creemos que la recuperación física se producirá rápidamente porque los niños aún son pequeños, excepto en el departamento de audición, donde alrededor de dos tercios tienen pérdida auditiva», afirmó.