La policía revela el destino de Ustaz Evie Effendi, quien fue reportado por el caso de violencia doméstica

Bandung, Viva – Satreskrim Polrestabes Bandung estudió presuntos actos de violencia doméstica (Violencia doméstica) que arrastra el nombre ustaz Evie está siendo eflector. DAI, conocido como Ustaz Gaul, fue examinado por investigadores el miércoles 10 de septiembre. Además, Policía Llamará al asunto el lunes 15 de septiembre de 2025.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman, dijo que el proceso legal todavía estaba en la etapa de investigación. Dijo que, a pesar de que había una agenda del caso, no se pudo determinar el estado legal de Evie.

«El lunes celebramos el caso. Ustaz Evie ha sido convocado varias veces y es bastante cooperativa para cumplir con la citación del investigador», dijo Abdul Rahman cuando se contacta el viernes 12 de septiembre de 2025.

Según Abdul Rahman, el título del caso se llevó a cabo para examinar los hechos y la evidencia existente, no para determinar el estado del sospechoso. También enfatizó que su partido no había abierto la opción de mediación entre el partido reportado y la víctima.

«Los investigadores continúan trabajando para recopilar información. Para la mediación no hay planes», agregó.

Se sabe que Ustaz Evie Effendi fue informado por su hijo Nazwa Amalia Tsaqib por actos de violencia doméstica (violencia doméstica) a la policía de Bandung. El informe se realizó el 4 de julio de 2025 con una evidencia post mortem como amplificador.

