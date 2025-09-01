La policía resultó herida como resultado de una manifestación caótica para ser una promoción extraordinaria

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto mirar Miembro de la policía quien resultó herido mientras aseguraba la acción demostración En el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Prabowo dijo que todos los oficiales de policía heridos obtendrían promoción Extraordinario (KPLB).

«Transmití al jefe de la policía nacional, pedí a todos los oficiales que se clasificaran. El rango de rango extraordinario», dijo Prabowo a los periodistas del Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta.

PRABOWO dijo que se dio esta promoción extraordinaria porque los agentes de policía habían tenido la tarea de defender al país y a la gente al transmitir sus aspiraciones.

«Debido a servir en el campo, defender al país, defender a la gente, enfrentar al Anasir-Tananir, si se debe proteger a los buenos manifestantes puros», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó a la policía y a la comunidad que resultaron heridas durante la manifestación hace unos días en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025 por la tarde.

PRABOWO dijo que hubo 43 policías heridos. Sin embargo, aquellos que aún se someten a 14 miembros.

«Hay más de 43 heridos, la mayoría de ellos han regresado. Ahora todavía hay 17 aquí, 14 miembros (policía) y tres personas», dijo Prabowo a periodistas del Hospital de la Policía Nacional.

Prabowo continuó, una de las víctimas que sufrió heridas fue una mujer que estaba a punto de ir al mercado.

«Una es una mujer que quiere ir al mercado montando una motocicleta, se rompió los muslos y la moto es tomada por los manifestantes o lo que está claro es el alboroto», dijo.