La policía registró la oficina de Lokataru, ¿qué se buscó?

Yakarta, Viva – Kantor Fundación Lokataru Ubicado en el área de Pulogadung, East Yakarta, fue buscado por la policía. Este paso fue dado después de la determinación del director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, como sospechoso.

«Es cierto que el investigador del Kamneg Subdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya En este día, esta tarde, lo hizo buscar«Dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 4 de septiembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Aun así, el ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta aún no había revelado más pruebas que fueron confiscadas en la búsqueda.

«La búsqueda se llevó a cabo con fines de investigación», dijo.

Anteriormente informó, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.