La policía regional de Riau registra que la criminalidad cae un 17 por ciento a lo largo de 2025, se fortalece la policía ecológica

Pekanbaru, VIVA – Policía Regional Riau cerrando 2025 con una nota de desempeño positiva. Se mantiene la estabilidad de la seguridad, las tasas de criminalidad disminuyen y acercarse Se fortalece cada vez más la aplicación de la ley basada en la sostenibilidad ambiental o la vigilancia verde.

Este logro fue transmitido directamente por el jefe de la policía regional de Riau, inspector general de policía, Herry Heryawan, en liberar fin de año Policía Regional Riau que tuvo lugar en la Jefatura de Policía Regional de Riau, Pekanbaru, el domingo 28 de diciembre de 2025.

«A lo largo de 2025, no sólo nos centraremos en el procesamiento, sino también en la prevención, la recuperación y la participación de la comunidad. Este es un trabajo conjunto de todos los elementos», dijo.

El jefe de la Policía Regional explicó que a lo largo de 2025 el número de actos delictivos en la jurisdicción de la Policía Regional de Riau se registró en 11.651 casos. Esta cifra disminuyó en 2.548 casos o un 17 por ciento en comparación con 2024, que llegó a 14.199 casos.

Por otra parte, la tasa de resolución de casos ha aumentado significativamente. Del total de casos manejados, 9.398 casos o el 81 por ciento se resolvieron con éxito. Este logro aumentó en comparación con el año anterior, que fue del 70 por ciento.

«La reducción de la delincuencia y el aumento en la resolución de casos reflejan el trabajo constante del personal y la confianza pública que seguimos manteniendo», dijo.

El jefe de policía regional de Riau, conocido familiarmente como Herimen, enfatizó que 2025 será el momento para fortalecer la policía verde, en línea con la alta complejidad de los delitos ambientales en la provincia de Riau. A lo largo de este año, la Policía Regional de Riau manejó 148 casos de delitos contra los recursos naturales y los ecosistemas.

Este número aumentó en comparación con el año anterior. Los casos manejados incluyen incendios forestales y terrestres (karhutla), tala ilegal, minería ilegal, silvicultura, petróleo y gas, y cuarentena.

En concreto, en el caso de incendios forestales y terrestres, se registraron 61 casos con 70 sospechosos. La Policía Regional de Riau también llevó a cabo medidas masivas de mitigación, incluidas más de 1,2 millones de patrullas contra incendios forestales y terrestres, la construcción de 904 bloques de canales, 953 embalses, 214 torres de vigilancia y la instalación de 242 señales de incendios forestales y terrestres.

«La policía verde es un camino intermedio entre la aplicación de la ley y la sostenibilidad ambiental. Riau necesita este enfoque», dijo Herimen.

El control de la minería de oro sin licencia (PETI) es una de las prioridades estratégicas de la Policía Regional de Riau a lo largo de 2025. De enero a diciembre de 2025, la Policía Regional de Riau descubrió 17 delitos PETI con 35 sospechosos.

Además de tomar medidas, las autoridades también llevaron a cabo 136 actividades de destrucción, incluidas 772 balsas mineras, una caja de procesamiento y un campamento de trabajadores. Sin embargo, el jefe de la Policía Regional destacó que el manejo del PETI no se llevó a cabo únicamente de forma represiva.