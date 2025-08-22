La policía regional de Riau continúa operando cajas en Inhu, 10 balsas para extraer oro ilegal destruido

Indragiri Hulu, Viva – Las filas de la estación de policía de Indragiri Hulu (Inhu) junto con el equipo de policía conjunto llevaron a cabo operaciones ilegales de control minero de oro (Pétido) en varios puntos, viernes 22 de agosto de 2025.

En la operación, las autoridades lograron encontrar y destruir 10 unidades Raft o Pocay utilizadas para extraer ilegalmente el oro en el río.

Jefe de relaciones públicas de Polda Riau Kombes Anom Karibianto explicó que esta actividad fue un seguimiento para el inspector general de policía regional de RIAU, el inspector general Herry Heryawan, quien constantemente tomó medidas firmes contra las actividades de PETI porque se demostró que dañó el medio ambiente.

Cajas en Inhu, Riau

«Los pasos en Inhu son al mismo tiempo que responden al aliento de las personas que han estado incómodas con las actividades minas ilegales. Quieren que el río sea claro, saludable y valioso. Del mismo modo, la operación en Kuansing, que ahora está comenzando a tener un impacto positivo real en la comunidad «, dijo a los periodistas.

Según Anom, en Kuansing después de la operación PETI, los residentes han comenzado a regresar a sus actividades en el río como antes.

Incluso hay testimonios de la comunidad que dijeron que volverían para eliminar los peces en el río porque el agua estaba clara y los peces comenzaron a aparecer nuevamente.

«Esta es una prueba de que la aplicación de la ley contra las cajas no es solo una cuestión de derecho, sino que también se refiere a la preservación de la vida de las personas», dijo.

Mientras tanto, afirmó el Jefe de Policía de Inhu, AKBP Fahrian Saleh, su partido había enviado dos equipos en el campo, cada uno en el distrito de Batang Perakan, Peranap, Pasir Turtle y Sei Lalak.

Desde esta ubicación, se encontraron 10 balsas de Pocay inmediatamente destruidas destruyendo el motor y quemando una balsa en el lugar.

«Además de la destrucción, también damos un llamamiento a los residentes locales para que ya no se involucren en las cajas. Las personas dan la bienvenida a este paso, porque son conscientes de que el río es una fuente de vida que debe mantenerse», explicó.

Fahrian agregó, esta operación de control se continuaría llevando a cabo continuamente, con la esperanza de que Inhu pudiera imitar el éxito de Kuansing que ahora era sostenible.