La Policía Regional de Java Oriental garantiza que el proceso legal continúa y toma muestras de barras de refuerzo y hormigón en el internado islámico Al Khoziny que se derrumbó

Surabaya, EN VIVO – Policía Regional de Java Oriental (Policía Regional de Java Oriental) destacó que dará seguimiento al caso del derrumbe del edificio del Internado Islámico (Ponpes) Al Khoziny en Buduran, Sidoarjo, vía proceso legal.

Esta declaración fue transmitida directamente por el jefe de relaciones públicas de la policía de Java Oriental, el comisario de policía Jules Abraham Abast, después de que el proceso de identificación de las víctimas estuviera casi completo.

«Debo reiterar que la policía de Java Oriental hasta ahora ha proporcionado una declaración del propio jefe de policía de que llevaremos a cabo el proceso legal», dijo el comisionado Jules en Surabaya, el martes 7 de octubre de 2025, citado por Antara.

Explicó que la investigación aún estaba en curso y pasaría a la etapa de investigación una vez que se completaran todas las etapas de identificación de las víctimas.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, Comisario Pol. Julio Abraham Abast

Mientras tanto, el equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) de la Policía Regional de Java Oriental todavía está trabajando para completar el proceso de identificación de decenas de cadáveres de víctimas de las ruinas del edificio del internado islámico.

«Pedimos al público y a las familias de las víctimas que tengan paciencia. Dejemos que el equipo de DVI trabaje bien para que todos los cuerpos puedan ser identificados y entregados a las familias», afirmó Jules.

Según él, el proceso de búsqueda de las víctimas en el lugar del incidente fue declarado completo por la Agencia Nacional de Búsqueda y Salvamento (Basarnas). Sin embargo, la etapa de identificación aún continúa como parte de la serie de gestión de desastres.

Además, Jules explicó que su partido también había comenzado a realizar evaluaciones técnicas de la estructura del edificio. Una de las medidas importantes adoptadas es la toma de muestras de refuerzo y hormigón para ayudar en el examen en profundidad y limpiar la zona afectada.

«En cuanto a la evaluación de las estructuras de los edificios, iremos allí. Se tomarán muestras como refuerzo y concreto para ayudar en el proceso de inspección y limpieza del sitio», explicó.

Destacó que todo el proceso de manejo se realizó de manera profesional y por etapas. La Policía Regional de Java Oriental también pidió el apoyo de todas las partes para que los esfuerzos de aplicación de la ley se desarrollen de manera óptima.

Hasta el martes por la noche, el equipo DVI de la Policía Regional de Java Oriental logró identificar 17 cadáveres más, por lo que se identificaron un total de 34 víctimas de 67 bolsas para cadáveres. (Hormiga)