La Policía Regional de Java Oriental examinó a 17 testigos para colapsar el edificio Al Khoziny Sidoarjo Ponpes

Surabaya, vivo – Policía regional de Java Oriental (Policía regional de Java Oriental) Examine a 17 testigos relacionados con la investigación del caso del colapso del edificio de internado islámico (PONPES) Al Khoziny En Buduran, Sidoarjo el lunes 29 de octubre de 2025, luego mató a docenas de estudiantes.

Jefe de Policía de Java Oriental Dijo el inspector general de policía Nanang Avianto inspección Se llevaron a cabo docenas de testigos para explorar las causas de la falla de la construcción del edificio de Mushalla de dormitorios masculinos colapsado.

«Hemos examinado a alrededor de 17 testigos y ese número aún se puede aumentar. Los exámenes adicionales involucrarán a los responsables del desarrollo y varios expertos», dijo el inspector general Nanang en Surabaya, miércoles 8 de octubre de 2025.

El inspector general Nanang explicó que su partido también formó un equipo compuesto por la Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) y la Dirección de Investigación Penal Especial (Ditreskrimsus) de la Policía Regional de Java Oriental. El equipo tendrá un caso para mejorar el estado de la investigación a la investigación.

En este caso, la policía atrapó a presuntas violaciones de los artículos 359 y 360 del Código Penal (KUHP) con respecto a la negligencia que causó la muerte y las lesiones, así como el Párrafo 46 (3) y el Párrafo 47 (2) de la ley número 28 de 2002 sobre los edificios.

Los resultados del examen provisional muestran una fuerte indicación de negligencia en el proceso de construcción y supervisión de estructuras de edificios. «Desde el principio sospechamos que la falla de la construcción era la principal causa. Por lo tanto, involucramos expertos en ingeniería civil y expertos en construcción para proporcionar un análisis oficial», dijo.

La investigación también se llevó a cabo sobre documentos de planificación y permisos de construcción.

La policía determinará si el edificio cumple con los estándares técnicos como estipulados en la ley número 28 de 2002 con respecto a los edificios.

El inspector general Nanang enfatizó que el proceso legal se ejecutará de manera transparente porque quiere que este caso sea un aprendizaje para que cada desarrollo tenga una planificación y supervisión cuidadosa.

«Todo el mundo es el mismo puesto ante la ley. Cualquiera que se demuestre que es negligente será responsable», enfatizó

La policía registró un total de 171 víctimas, que consta de 67 cuerpos, 34 de ellas habían sido identificadas y 104 sobrevivientes ahora se recuperaron.