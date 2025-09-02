La policía regional de Java Central se asegura de que los estudiantes de Unnes murieron en un accidente

Semarang, Viva – La Policía Regional Central de Java proporciona aclaraciones relacionadas con la causa de la muerte de IKO Juliant Junior, un estudiante de la Facultad de Derecho, Semarang State University (Unnes) en una manifestación llena de concurridos en Java Central. La policía enfatizó que Iko realmente morir Porque accidente.

El jefe de relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Artanto, dijo que IKO tuvo un accidente sobre el veterano de Jalan el domingo 31 de agosto de 2025 a las 03.05 WIB. En ese momento, Iko, que viajaba con su colega Ilham, condujo de oeste a este y se estrelló contra otra moto que también viajaba desde atrás.

«Como resultado de una colisión de alta velocidad desde la parte posterior, los cuatro conductores rebotaron para caer y provocar lesiones graves y ligeras», dijo Artanto a los periodistas el martes 2 de septiembre de 2025.

Estudiante de FH Unnes Iko Julianti Junior murió después de la manifestación en Semarang

El incidente aparentemente fue presenciado por los miembros. Brote que están haciendo seguridad en Jalan Veteran. Artanto dijo que IKO y 3 personas involucradas en el accidente fueron llevadas al Hospital General del Dr. Kariadi por Brimob.

«Eso es lo que trajo a Brimob. Estaba en el lugar, todo en la seguridad. En ese momento fue llevado al hospital usando el automóvil oficial de Brimob. No pensamos que nada lo envió inmediatamente al Hospital Kariadi desde las 3:05 a.m. a las 03.10 Wib, los cuatro fueron tomados», dijo todos «, dijo todos», dijo todos todos

Artanto también explicó, relacionado con la diferencia de información desde la ubicación del accidente. Inicialmente, la familia aceptó la ubicación del accidente en Jalan Dr. Cipto, pero luego cambió en Jalan Veteran.

La ubicación del accidente en Jalan Dr. Cipto también ha sido justificada por la Unidad de Policía de Tráfico de la Policía de Semarang.

«Se llama un incidente repentino, lo que no necesariamente sabe cuál es el camino. Necesitamos verificar el hecho y recolectamos CCTV en el camino y los testigos son interrogados», dijo Artanto.

Cuando se le preguntó por qué la familia IKO solo se enteró de las 11.00 WIB, según él, era dinámica en el campo. Luego, para la moto de la víctima, que inicialmente todavía estaba detenida en Policía regional de Java Central Se ha presentado en los Semarang Polrestabes para la investigación.

«Esa es la dinámica en el campo. El nombre es una persona que tiene prisa por accidentes, en pánico, esperando el desarrollo», dijo Artanto

En cuanto a los moretones obtenidos por IKO, Artanto dijo que esperaría los resultados del post mortem. Pero por el potencial de exhumación, Artanto esperará el desarrollo. «Pedimos los resultados del post mortem. Recopilamos hechos en el campo», dijo Artanto.

Aun así, este caso de accidente aún está bajo investigación. Afirmó que la Policía Regional Central de Java está comprometida con transparente en la realización de una investigación de este caso.

«Por supuesto, todo lo relacionado se examinará. La investigación y la investigación de Satlantas pueden ser una asistencia especial de la Policía Regional Central de Java y seremos transparentes. Nos comunicamos con la familia, estamos afligidos. Monggo (si desea un informe) hemos tomado los pasos de investigación», dijo Artanto

Anteriormente, a través del Centro de Ayuda Legal (PBH), la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho (FH) de la familia Unnes considerado que la muerte de IKO estaba llena de irregularidades. Entre otras cosas, había heridas desgarradas en los labios y contusiones de Iko en los ojos. La víctima también fue entregada en estado crítico por vehículos Brimob al Semarang del Hospital del Dr. Kariadi antes de morir.

Informe: Didiet Cordiaz/Tvone Semarang