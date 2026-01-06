La Policía Recibe Un Informe Contra El Esposo De Boiyen Y El Reportero: Pérdidas Alrededor De 300 Millones De IDR

Yakarta, VIVA – La cuestión de la inversión en empresas culinarias arrasó con el nombre de Rully Anggi Akbar, marido artis Chicoen el ámbito de la ley. Rully fue reportado oficialmente a Policía Metro Jaya bajo sospecha de fraude y malversación de fondos de inversión por valor de cientos de millones de rupias.

Informe Esto fue hecho por un inversionista llamado Rio a través de su equipo legal y fue aceptado por el Centro Integrado de Servicios Policiales (SPKT) Polda Metro Jaya. Así lo confirmó Surya Hamdani como su abogado.

«Gracias a Dios fue bien recibido por el SPKT», afirmó Surya Hamdani, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

Según Surya, su cliente depositó fondos de inversión en Rully para desarrollar su negocio culinario. Sin embargo, la cooperación que se esperaba que se desarrollara sin problemas en realidad terminó. pérdida grande.

«El total es de aproximadamente 300 millones de IDR», dijo Surya.

Explicó que en las etapas iniciales de la colaboración, su cliente recibió los beneficios prometidos. Sin embargo, este compromiso no continuó y se consideró que se desviaba del acuerdo establecido en el acuerdo.

«Así que los beneficios que se dieron al principio son un compromiso inicial que ha sido transmitido por RAA y nuestro cliente lo ha aceptado. Sin embargo, esto no está de acuerdo con el contenido del acuerdo. Entonces, lo que debería haberse entregado mensualmente, pero se detuvo en enero de 2024», dijo.

Como parte del informe, el periodista también presentó una serie de pruebas a los investigadores. Esta evidencia incluye propuestas comerciales, prueba de transferencia de fondos de inversión y documentos de acuerdos de cooperación.

Mientras tanto, otro abogado del periodista, Santo Nababan, dijo que su cliente había intentado en repetidas ocasiones resolver el asunto comunicándose directamente con Rully.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado ninguna confirmación. El informe en sí fue recibido con el número LP/B/109/I/2025/SPKT/Polda Metro Jaya con fecha del 6 de enero de 2026.

«Intentamos comunicarnos, pero esto está relacionado con la propia RAA. Así que con la propia RAA ayer también se transmitió que la RAA dijo que quería asumir la responsabilidad por sí misma. Pero en realidad no es así, ¿verdad? De hecho, no existe hasta ahora», dijo Santo.