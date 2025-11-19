La policía que perseguía a estudiantes del SPN fue despedida y la grabadora de vídeo fue degradada

Kupang, VIVA – La Policía Regional de East Nusa Tenggara (Polda NTT) ha celebrado una audiencia de la Comisión del Código de Ética de la Policía (KKEP) contra dos miembros de la Policía Nacional sospechosos de estar implicados en el abuso de estudiantes escolares. Policía Policía Regional Estatal (SPN) de NTT.

Bripda Torino Tobo Dara fue sentenciado a alta deshonrosa (PTDH) después de que el video de su abuso de dos de sus jóvenes en SPN Kupang se volviera viral.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTT, el comisionado Pol Henry Novika Chandra, dijo que este paso firme era una forma del compromiso de la Policía de mantener la integridad y la confianza pública.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTT, Comisario de Policía Henry Novika Chandra

«La Policía Regional de NTT no tolerará ninguna forma de violencia, violaciones de la disciplina o acciones que manchen el buen nombre de la institución. Cada miembro de la Policía Nacional está obligado a ser un ejemplo en sus acciones y actitudes», dijo el comisionado de policía Henry Novika, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

En el primer juicio, el presunto autor, Bripda Torino Tobo Dara, miembro de Ditsamapta (BKO SPN), fue declarado culpable de abusar de dos estudiantes del SPN y de enviar un vídeo de la acción que se volvió viral en las redes sociales.

En la decisión de la sesión del KKEP número PUT/58/XI/2025/KKEP, del martes 18 de noviembre de 2025, la Comisión decidió sanciones éticas: el comportamiento de Bripda Torino Tobo Dara fue declarado acto vergonzoso.

Sanciones Administrativas: Reclusión en lugar especial (Patsus) durante 20 días.

Según el comisario de policía, Henry Novika, el presunto autor, Bripda Torino, ha recurrido la decisión.

«Esta acción no sólo viola las reglas, sino que ha violado los valores básicos de la policía. Es necesario tomar medidas firmes para mantener el honor de la institución y enviar un mensaje contundente a todo el personal», dijo.

La grabadora de vídeo Bripda Gilberth Hein De Reynald Puling condenada a 5 años de degradación

En el segundo juicio, se demostró que la presunta autora, Bripda Gilberth Hein De Reynald Puling, miembro de Bidokkes (BKO SPN), no había logrado detener los abusos y, en cambio, grabó el incidente sin intentar intervenir.

«La decisión de la sesión del KKEP número PUT/59/XI/2025/KKEP estipula: Sanciones éticas: el comportamiento se declara un acto vergonzoso. Sanciones administrativas: colocación en un lugar especial (Patsus) durante 20 días», se lee en la decisión del KKEP, brigadier Gilberth.

Además, Bripda Gilberth fue condenada a una condena de traslado en forma de descenso de categoría durante 5 años. El presunto infractor expresó su opinión sobre la decisión.