La policía puede ser controlada de forma muy estricta con el nuevo Código Procesal Penal

Jacarta – Viceministro Ley Edward Omar Sharif Hiariej observó la policia se puede controlar estrictamente con Código de Procedimiento Penal nueva, a saber, la Ley Número 20 de 2025 relativa al Código Procesal Penal.

«En los medios de comunicación aparece que la policía tiene superpoderes, la policía no puede ser controlada, ¿quién dice que la policía no puede ser controlada? Con este nuevo KUHAP, el control es muy estricto», dijo el hombre conocido familiarmente como Eddy, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia, Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2026.

Eddy explicó que este estricto control se reflejaba en la relación de coordinación entre investigador con el fiscal.

El Viceministro de Derecho y Justicia, Eddy Hiariej, presentó el proyecto de ley de ajuste penal del DIM a la Comisión III de la RPD de RI Foto : Captura de pantalla de Youtube del Parlamento TNP

“Con el antiguo KUHAP podrían producirse rehenes asunto. Las cosas pueden ir y venir, ir y venir, pero no ir y venir. No hay seguridad jurídica. «Si no es posible ahora, de ninguna manera, debe haber seguridad jurídica», afirmó.

Según él, esto podría suceder porque el plazo para la tramitación de los casos está estrictamente regulado en el Código de Procedimiento Penal, concretamente en lo que respecta a la relación de coordinación entre los investigadores y los fiscales.

«En el pasado había una canción dangdut, la empezabas y la terminabas. Si no ahora, la policía la inicia, el fiscal la termina», dijo.

Por lo tanto, volvió a subrayar que no habrá casos de ahorcamiento porque en la nueva KUHAP la policía está estrictamente controlada.

«Una vez más, nunca habrá un caso colgado porque existe una relación de coordinación entre los investigadores y el fiscal, y eso se establece en detalle en siete artículos. Por lo tanto, la policía está estrictamente controlada por el fiscal», dijo.

Anteriormente, la Ley KUHAP fue firmada por Prabowo Subianto como Presidente de la República de Indonesia y promulgada por Prasetyo Hadi como Ministro de Estado, concretamente el 17 de diciembre de 2025.

Interrogatorio del Viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Eddy Hiariej, en el edificio KPK

Con base en el artículo 369 de la Ley del Código Procesal Penal, estas leyes y reglamentos están vigentes desde el 2 de enero de 2026. (Ant)