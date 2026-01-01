La policía nombra a 2 sospechosos de la explosión del edificio de la farmacia en Tangerang del Sur, el director y el jefe de la máquina de extracción

Tangerang del SurVIVA – La policía turística (Polres) de South Tangerang (Tangsel), Polda Metro Jaya, ha designado a dos personas como sospechar en eventos explosión que ocurrió en el edificio Nucleus Farma en Jalan Jombang Raya número 18 B, aldea de Pondok Pucung, distrito de Pondok Aren.

El jefe de policía de South Tangerang, AKBP Victor Inkiriwang, en Tangerang, dijo el jueves que los dos sospechosos tenían las iniciales EB (54) como director de PT Nucleus y SW (32), jefe de la máquina de extracción.

«Basándose en pruebas suficientes y en los resultados de una serie de investigaciones e investigaciones, los investigadores identificaron a dos sospechosos como el director de PT NNN y el jefe de la máquina de extracción», dijo.

Al manejar este caso, el equipo de investigación de la policía de South Tangerang también obtuvo una serie de pruebas, incluido el manual de la máquina de extracción, los resultados del laboratorio forense y una unidad de la máquina de extracción.

La jefa de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de South Tangerang, AKP, Wira Graha Setiawan, agregó que PT. NNN ha estado operando y produciendo durante aproximadamente cinco años en un edificio de cuatro pisos ubicado en el área de Pondok Aren.

El primer piso, dijo, se utiliza como vestíbulo, el segundo piso para administración y el tercer y cuarto piso como áreas de producción.

«Los resultados de la inspección de la escena del crimen de la explosión fueron del cuarto piso, donde en ese momento explotó una máquina de extracción», dijo.

Sobre la base de los resultados del caso, se determinó que los dos sospechosos eran culpables de negligencia que provocó la explosión a que se refiere el artículo 188 del Código Penal, con una pena máxima de prisión de cinco años.

«O una pena máxima de un año de prisión o una multa máxima de 4.500.000 rupias», dijo.

Mientras tanto, los resultados de la investigación de Puslabfor mostraron que en las muestras líquidas tomadas de la máquina de extracción se encontró un contenido de etanol que en el momento del incidente se encontraba en forma de vapor de etanol.

Donde, la acumulación de vapor de etanol hace que la concentración aumente hasta alcanzar el punto de saturación, lo que luego desencadena una reacción exotérmica, es decir, una reacción espontánea que produce calor y aumenta la temperatura del vapor rápidamente, lo que resulta en una explosión. (Hormiga)