La Policía Nacional Tiene Ahora 672 SPPG para MBG, la Mayor Cantidad en Java Central

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo inauguró 32 unidades de cumplimiento de servicios de nutrición (SPPG) y ejecutar innovador (Colocación de la primera piedra) 27 SPPG de la Policía Regional de Java Central para apoyar el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG).

«Acabamos de llevar a cabo actividades innovadoras para aproximadamente 27 SPPG y al mismo tiempo inauguramos las actividades operativas de 32 SPPG, con lo que el total de SPPG policia nacional «El número en Java Central es 100. Por lo tanto, el SPPG en la Policía Regional de Java Central es el más grande de todas las policías regionales existentes», dijo el jefe de la Policía Nacional en un comunicado confirmado en Yakarta, el viernes.



Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición de la Policía de Pejaten (SPPG). Foto : División de Relaciones Públicas de ANTARA/HO-Polri

El jefe de la policía dijo que se proyecta que 32 SPPG en el área de la policía regional de Java Central que acaba de ser inaugurada puedan distribuir MBG a 97.622 beneficiarios y absorber a 1.541 trabajadores.

En total, dijo el Jefe de la Policía Nacional, hasta la fecha la Policía Nacional cuenta con 672 SPPG con un total estimado de beneficiarios de aproximadamente 2.352.000 personas, y absorbe una fuerza laboral de alrededor de 33.600 trabajadores.

De este número, 159 SPPG están operativos, 115 SPPG aún se encuentran en la etapa de preparación operativa, 371 SPPG están en la etapa de construcción y 27 SPPG acaban de completarse. innovador.

«Continuaremos llevando a cabo (el desarrollo) para poder alcanzar entre 1.000 y 1.500 SPPG», dijo.

Además, el Jefe de la Policía Nacional instruyó a todas las cocinas del SPPG administradas por la Policía Nacional a que presten estricta atención a todos los procedimientos operativos estándar (SOP) para que no sucedan cosas indeseables.

«Le pedí al personal que lo monitoreara desde la distribución hasta el final de la comida para poder conocer las condiciones antes y después de comer», dijo.

Además, el Jefe de la Policía Nacional también solicitó al personal del SPPG que elabore una lista de preguntas para asegurar el estado de la comida o alimento deseado.

«Para que cada día podamos realizar controles para garantizar que nuestro SPPG, la comida que servimos, esté en buen estado y cumpla con las expectativas de nuestros niños», dijo. (Hormiga)