La Policía Nacional se sincera sobre la colocación de miembros en 17 ministerios/agencias, esto es lo que dicen

Jacarta – Jefatura de policía abre tu voz sobre la polémica sobre la colocación de miembros policia nacional activos fuera de la estructura organizativa de la policía. La Policía Nacional destacó que esta política había sido claramente regulada a través del Reglamento Policial (Perkap) Número 10 de 2025 y se llevó a cabo a solicitud de ministerio así como institución país.

El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la policía, general de brigada Poliai Trunoyudo Wisnu Andiko, explicó que la asignación de miembros de la Policía fuera de la estructura no fue una decisión unilateral. La colocación se llevó a cabo sobre la base de solicitudes oficiales de 17 ministerios e instituciones según lo estipulado en el Perkap.

«En cuanto a los miembros de la Policía Nacional que se proponen ser transferidos a puestos gerenciales/no gerenciales en ciertas agencias centrales de acuerdo con las solicitudes del PPK (Ministro/Jefe de Agencia)», dijo Trunoyudo, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.

Karopenmas, División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko (derecha)

Dijo que el mecanismo de colocación se basa en el Reglamento Gubernamental Número 11 de 2017 sobre Gestión de Funcionarios Públicos. En este reglamento se establece que los oficiales de desarrollo de personal de la agencia central pueden presentar una solicitud al Jefe de la Policía Nacional si necesitan que un miembro de la Policía Nacional ocupe un determinado puesto.

«Si el Jefe de Policía aprueba a los miembros de la Policía Nacional solicitados por el PPK, entonces el Jefe de Policía responderá al PPK con una carta de aprobación», dijo.

Además, Trunoyudo subrayó que no todos los miembros de la Polri pueden ser asignados a ministerios o instituciones. La colocación se realiza mediante selección basada en competencias y trayectoria del personal.

«Con base en consideraciones, los miembros de la Policía Nacional que fueron aprobados porque tienen las competencias requeridas por el K/L en base a los requisitos para el puesto a cubrir, no tienen registros de personal basados ​​en antecedentes», dijo.

Para evitar ocupar cargos concurrentes, el Jefe de la Policía Nacional también transfirió a miembros de la Policía Nacional que fueron asignados a agencias centrales. Este paso garantiza que los miembros asignados ya no ocupen puestos estructurales dentro de la policía.

«La siguiente persona fue transferida a un nuevo puesto para convertirse en Pati/Pamen Polri en el contexto de su asignación a K/L», dijo.

Se sabe que el Perkap Número 10 de 2025 es un seguimiento de la decisión del Tribunal Constitucional (MK) sobre la prohibición de que los miembros activos de la Policía Nacional ocupen cargos civiles. El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, firmó oficialmente el Reglamento de la Policía Nacional (Perpol) número 10 de 2025 relativo a la asignación de miembros de la Policía Nacional fuera de la estructura organizativa de la policía.