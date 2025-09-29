La policía nacional se convirtió en un chivo expiatorio que causó la manifestación en agosto, a pesar de que la vanguardia del vertedero

Yakarta, Viva – Fundador del Instituto Haidar Alwi (HAI), Haidar Alwi también destacó el incidente manifestación Ricih que ocurrió a fines de agosto pasado. Según él, en ese incidente, Polri Estar a la vanguardia, detectando el flujo del caos, evitando que el fuego de la ira queme los cimientos del estado y asegurando que el gobierno continúe sin perder el control.

«Pero irónicamente, esta nación en realidad lo olvidó y eligió una narrativa estrecha que redujo el papel de la Policía Nacional a simplemente» falló «porque había una vida», dijo Haidar en su declaración escrita, el lunes 29 de septiembre de 2025.

También enfatizó que no negó la muerte de un taxista de motocicletas en línea (OJOL) fue una herida. Una tragedia que realmente no debería haber sucedido.

«Pero es una institución que posee el colapso del estado merece ser juzgada solo desde un punto del evento, mientras que cientos de puntos tienen éxito en reducir la masa de las masas se ignoran?», Preguntó.

También dijo que era injusto si sacrificaba a miles de miembros de la Policía Nacional que estaban de guardia durante el día, que confrontaban a los provocadores para arriesgar sus vidas, pero fueron eliminados por una narración de que fallaban.

Además, dijo, en medio de la complejidad de la tragedia que involucra acusaciones de intervención externa, la policía nacional en realidad se convirtió en un chivo expiatorio como si fueran la causa, no el Salvador.

«Aún más doloroso, en lugar de agradecerle, en realidad hay demandas políticas que quieren reemplazar al jefe de la policía nacional, incluso el discurso de la ‘reforma polri’ que tiene el potencial de colocar a la policía bajo ciertos ministerios», dijo.

El discurso, dijo, tiene el potencial de peligro. Debido a que la historia ha demostrado, la policía confinada bajo el ministerio es la Policía Nacional que perdió su independencia, que ya no puede mantenerse como protectores de la comunidad, sino que solo se convierte en una extensión de política.

«Aquellos que hicieron el discurso olvidaron que la estabilidad que disfrutaron hoy, después de la tragedia de agosto de 2025, se mantuvieron en el sudor y la sangre de la institución que estaban insultando», dijo.