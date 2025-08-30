La policía nacional se asegura de superar las acciones anarquistas de acuerdo con las reglas, priorizar la seguridad de las personas

Yakarta, Viva – Jefe de relaciones públicas PolriInspector General de Policía Sandi Nugroho enfatizó que todos los pasos dados TNI Y la Policía Nacional para tratar la situación actual se lleva a cabo en una autoridad y reglamentos medibles, profesionales y de acuerdo con la autoridad y las regulaciones aplicables.

Leer también: Admitir errores y disculparse, Eko Patrio prometió escuchar las aspiraciones de la gente



Esto fue transmitido por el inspector general Sandi de acuerdo con su dirección Jefe de la policía nacional General Pol Listyo Sigit Prabowo, sábado 30 de agosto de 2025.

El inspector general Sandi explicó, la dirección del presidente al jefe de la policía nacional y el comandante de TNI confirmó la necesidad de un paso decisivo para tomar medidas enérgicas contra las acciones anarquista que ocurre en varias áreas.

Leer también: Ditlantas Polda Riau distribuye 2 toneladas de arroz a través de movimientos de comida baratos





Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Sin embargo, enfatizó que todas las acciones del aparato se llevaron a cabo en base a leyes y otras disposiciones.

Leer también: Pramono Asegúrese de que el día libre de auto en Yakarta continúe mañana



«Todos los pasos dados por la Policía Nacional y el TNI en el campo son medibles, profesionales y de acuerdo con la autoridad y las regulaciones aplicables, ambas leyes y otras disposiciones. Nos aseguramos de que el manejo se lleva a cabo con total responsabilidad», dijo Sandi en su declaración, sábado 30 de agosto de 2025.

Añadió Sandi, la Policía Nacional llevará a cabo procedimientos operativos estándar (SOP) y situaciones de fases que manejan de manera disciplinada. La principal prioridad es proteger la seguridad. públicoPersonal Polri y TNI en el campo, sede de comando, dormitorio y otros objetos vitales.

«La Policía Nacional se aseguró de que todos los SOP y el manejo de fases se llevaron a cabo con fuerza. Nuestro enfoque es proteger a la comunidad, los miembros, la sede de comando, los dormitorios y otros objetos vitales para que la situación permanezca segura y controlada», dijo.

Además, el inspector general Sandi enfatizó que todos los rangos de la policía regional, Polres y Polsek se pidieron que hicieran un seguimiento de la dirección del jefe de la policía nacional de manera rápida y precisa.



Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Completar datos y problemas que están sucediendo, para la preparación y planificación tanto del personal, cómo actuar como la infraestructura necesarias para hacer un seguimiento proporcional y profesionalmente. Además de eso, la sinergia de TNI y Polri es muy importante para restaurar la situación de seguridad que está sucediendo.

«Hemos ordenado a todos los rangos que sigan la dirección del jefe de la policía nacional seriamente y medible. La sinergia de los Tni-Polri continuará siendo fortaleciéndose para garantizar la seguridad y el orden público para mantenerse», explicó.

Sandi también invitó a todos los niveles de la sociedad a mantener la calma y trabajar juntos para mantener la situación para que fuera propicio. Afirmó que la Policía Nacional respetó la libertad de expresión, pero recordó que la entrega de aspiraciones debe estar de acuerdo con el estado de derecho.

«Respetamos los derechos de la comunidad en expresar opiniones, pero la implementación debe cumplir con las disposiciones legales y no causar pérdidas al interés público. Invitamos a todas las partes a mantener el orden y apoyar los esfuerzos de TNI-Polri para mantener la estabilidad de la seguridad», concluyó.