La Policía Nacional revela 38 mil casos de drogas a lo largo de 2025, KPAI: Proteger a los niños salva a la nación

Jacarta – policia nacional reveló 38.934 casos de enero a octubre de 2025. En ese período de 10 meses, un total de 197,71 toneladas drogas de diversos tipos y más de 51 mil perpetradores fueron detenidos. Lamentablemente, 150 niños que eran perpetradores fueron arrestados.

Notario KPAI Kawiyan dijo que la divulgación de casos de narcóticos con un gran número de sospechosos y pruebas muestra que Indonesia es muy vulnerable al abuso de narcóticos.

«Los delitos relacionados con las drogas en Indonesia son los mismos que los delitos pornográficos. El contenido pornográfico en Indonesia ocupa el cuarto lugar en el mundo y el segundo en la ASEAN. En ambos delitos, las personas, incluidos los niños, son muy vulnerables a la exposición. Es muy comprensible que en el caso descubierto por Bareskrim hubiera 150 niños involucrados, ya sea como usuarios o como traficantes», dijo Kawiyan a los periodistas, el viernes 24 de octubre de 2025.



Kabareskrim y Dirtipid Narkobareskrim Polri durante una rueda de prensa sobre drogas

Según Kawiyan, los niños que consumen o trafican son víctimas del abuso de narcóticos. Dijo que se debe mantener a los niños alejados de la práctica del abuso de narcóticos para que no se conviertan en víctimas y sufran los impactos negativos de los narcóticos.

También apoya lo que ha hecho la Policía Nacional para descubrir miles de casos de drogas, especialmente aquellos que involucran a niños como perpetradores y víctimas.

«Proteger a los niños del abuso de drogas significa salvar a la nación. Porque los niños son la próxima generación de los ideales de lucha de la nación», dijo.

En cuanto al caso descubierto por Bareskrim Polri, pidió a las autoridades que tengan el coraje de imponer penas máximas a los perpetradores adultos. Mientras tanto, es necesario rehabilitar a los niños implicados, tanto usuarios como distribuidores.

«Estos niños deben ser restaurados y seguir teniendo sus derechos como niños», afirmó.

Aparte de eso, también es necesario crear conciencia sobre la prevención del uso indebido de estupefacientes entre los niños, tanto en las escuelas o en los internados islámicos directamente como a través de las redes sociales.

Dijo que era necesario crear materiales de campaña de prevención de narcóticos que pudieran dirigirse a niños de diversos niveles y orígenes.

«Actualmente parece que la socialización o la campaña de prevención de estupefacientes se está desacelerando. Es necesario intensificarla», afirmó.

Al público también pidió que se apoye lo que está haciendo la policía porque es una de las aspiraciones de Asta del presidente Prabowo.