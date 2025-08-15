La policía nacional llama a las acciones de arroz en el mercado bajo control, pero admite que era raro

Yakarta, Viva – Escasez arroz Premium había perseguido mercados tradicionales al comercio minorista moderno. Los precios se arrastran existencias cada vez más delgado.

La Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional no permaneció en silencio. Se llevaron a cabo operaciones masivas, se dirigió el acaparamiento y se derramó arroz barato.

El jefe de la Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional, el general de brigada Helfi Assegaf admitió que su partido había emitido una carta secreta de telegrama que ordenó a todas las policías regionales que se movieran rápidamente. La carta numerada ST/1850/VIII/OTL.1.1.1/2025 se publicó el 12 de agosto de 2025, que contiene operaciones del mercado e instrucciones de aplicación de la ley contra aquellos que juegan detrás de la escasez.



Director de delitos económicos especiales (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, general de brigada Helfi Assegaf Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

«Sí ayer (había escasez), pero se había reprimido», dijo Helfi, el viernes 15 de agosto de 2025.

En la carta, los productores y distribuidores deben enviar inmediatamente arroz a los mercados tradicionales y al comercio minorista moderno. Solo se les dio dos días después de que se emitió la carta para cumplir con esta orden.

La Food Task Force también ordenó verificar el stock en almacenes de negocios. Si se encuentra un acaparamiento o retraso de la distribución, a los perpetradores se les cobrará en virtud del Artículo 170 Juncto Artículo 29 Párrafo (1) de la ley número 7 de 2014 en relación con el comercio. La sentencia máxima es de cinco años de prisión y una multa de hasta Rp50 mil millones.

El hombre que también se desempeñó como director de los delitos económicos especiales de la Agencia de Investigación Penal de la Policía, este paso decisivo había comenzado a producir resultados.

«En la actualidad se ha llenado (arroz en el mercado)», dijo.