La Policía Nacional hace una gran mutación nuevamente, reemplazó DankorBrimob a Kabaintelkam, también hay un Kapolda.

Yakarta, Viva -El Policía Nacional Indonesia nuevamente realizó rotaciones masivas en las filas oficial alto (También) y oficial del medio (Pamen).

En dos Jefe de la Carta de Telegrama de la Policía, numerada ST/2134/IX/KEP./2025 con fecha del 19 de septiembre de 2025 y ST/2192/IX/Kep./2025 con fecha del 24 de septiembre de 2025, registrado 60 personal experimentado mutación.

Jefe de la División de Relaciones Públicas Oficina de Información de la Comunidad PolriPolicía General de Brigia Trunoyudo wisnu andikoEnfatizando que esta mutación es parte de la dinámica de la organización. La rotación se lleva a cabo para FRepherher, el desarrollo profesional, así como la optimización del rendimiento institucional.

«Mutaciones y rotación departamento Esto es algo dinámico en el cuerpo de la Policía Nacional. El objetivo es responder a los desafíos de las tareas que continúan desarrollándose, así como proporcionar protección y servicios a la comunidad «, dijo Trunoyudo, viernes 26 de septiembre de 2025.



Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko

Uno de los aspectos más destacados en la rotación esta vez es el cambio del líder del Cuerpo de Brigada Móvil de la Policía. El inspector general de policía Ramdani Hidayat, quien anteriormente se desempeñó como Wadankorbrimob, fue nombrado oficialmente como dankorbrimob. La posición de Wadankorbrimob fue reemplazada por el general de brigada Reza Arief Dewanto.

Además, los cambios también están dirigidos a las tropas de Gegana y la Unidad BRIMOB Intel. El comisionado de policía Mulyadi ahora se desempeña como Danpasgegana; Kombes Pol Mokhamad Alfian Hidayat se cree que es Dansatintel Brimob; Y Kombes Pol Ronny Suseno ocupa la posición de Dansatjibom Pasgegana.

En las filas de inteligencia, la inspectora general de la policía Yuda Gustawan se desempeñó oficialmente como sede de la Policía Nacional, reemplazando a los viejos funcionarios. Mientras que el general de brigada Nanang Rudi Supriatna se convirtió en Wakabaintelkam Polri.

Para el cargo de Kapolda, varios oficiales de alto riesgo también experimentaron un cambio, incluido el Inspector General de Policía de Endi Sutendi como Jefe de Policía Regional Central Sulawesi; Inspector General de Policía Djuhandhani R. Puro como jefe de policía regional del sur de Sulawesi; Inspector General de Policía Helfi Assegaf como jefe de policía regional de Lampung; El Inspector General de Policía Viktor T. Sihombing es ahora el jefe de policía de las Islas Belitung de Bangka, y se cree que el inspector general Agus Nugroho ocupa el cargo de la sede de la Policía Nacional.

Una posición estratégica ahora también está ocupada por la policía femenina (Polwan). Kombes Pol Aa Saguung Dian Kartini sirvió oficialmente como Karokerma KL Stamaops Polri. «La participación de Polwan en una posición estratégica muestra el compromiso de la Policía Nacional con la igualdad y el profesionalismo», dijo Trunoyudo.

Los detalles de la mutación se dividen en dos ondas, a saber, ST/2134/IX/KEP./2025 (19 de septiembre de 2025): 43 personal, que consta de 35 promociones, 6 pensiones, 1 gas y 1 gases posteriores. Luego ST/2192/IX/KEP./2025 (24 de septiembre de 2025): 17 personal, que consta de 14 promociones y 3 gases.

Trunoyudo enfatizó que todas las mutaciones han pasado por una cuidadosa consideración según las necesidades de la organización.

«Esto es parte de la transformación de la Policía Nacional a una organización cada vez más precisa», dijo.