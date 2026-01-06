La Policía Nacional ha construido 177 pozos de perforación de agua en Aceh Tamiang

Jacarta – policia nacional continúa mostrando su presencia en la comunidad después del desastre de inundaciones repentinas que afectó a Regency Aceh TamiangProvincia de Aceh. Desde el comienzo del desastre hasta el actual período de recuperación, la Policía Nacional ha centrado sus rápidas medidas en satisfacer las necesidades más básicas de los residentes, es decir, la disponibilidad de agua potable, que se vio interrumpida debido a las inundaciones.

A través de esfuerzos mensurables y sostenibles, la Policía Nacional ha construido y activado cientos pozos agua potable en diversos puntos estratégicos para que las comunidades afectadas puedan volver a realizar sus actividades diarias de manera adecuada, segura y saludable.

Hasta el lunes 5 de enero de 2026 a las 23.00 horas, la Policía Nacional había construido 177 pozos de agua potable perforados en Aceh Tamiang Regency repartidos en 12 subdistritos y 66 aldeas. Todos estos pozos están activos y son utilizados directamente por la comunidad.

La construcción se lleva a cabo en diversos lugares, desde lugares de culto, instalaciones educativas, instalaciones de salud, oficinas gubernamentales, áreas públicas, áreas residenciales hasta campos de refugiados.

Karo Penmas, División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, enfatizó que proporcionar agua potable es la principal prioridad de la Policía Nacional en la fase de recuperación posterior al desastre.

«La Policía Nacional está actuando rápidamente para garantizar que las comunidades afectadas por las inundaciones puedan volver a tener acceso a agua potable. La construcción de pozos perforados se centra en instalaciones públicas y zonas residenciales para que los beneficios se puedan sentir ampliamente», dijo Trunoyudo, el martes 6 de enero de 2026.

Según él, la disponibilidad de agua potable es muy importante para apoyar la recuperación de la vida de las personas, desde las necesidades domésticas hasta la salud ambiental.

«Queremos garantizar que el proceso de recuperación sea más rápido. Con un acceso adecuado a agua potable, las personas pueden regresar a sus actividades de forma segura y cómoda», añadió.

También enfatizó que todos los pozos perforados que se han construido pueden ser utilizados plenamente por la comunidad como una forma del compromiso de Polri de brindar servicios reales después de un desastre.

«Este es el compromiso de la Policía Nacional para que cualquier ayuda brindada sea realmente sentida directamente por los vecinos afectados», subrayó.

En general, en la provincia de Aceh, la Policía Nacional tiene como objetivo la construcción de 400 pozos perforados para obtener agua potable, con detalles de 300 puntos en Aceh Tamiang Regency y 89 puntos en otros distritos/ciudades. Hasta la fecha, se han perforado un total de 208 pozos en la jurisdicción de la Policía Regional de Aceh, la mayoría de ellos ya activos y utilizados por la comunidad.