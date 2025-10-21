La policía nacional expone la corrupción en el bloque petrolero de Langga, le cuesta al estado 33 mil millones de IDR y arrastra a 2 funcionarios de Riau BUMD

Jacarta – Unidad contra el crimen Corrupción (Tipidkor) La Policía Nacional descubrió un caso de presunta corrupción en la gestión financiera del PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), empresas de propiedad del distrito (BUMD) pertenece al gobierno provincial de Riau, que gestiona el bloque de petróleo y gas Langgak para el período 2010-2015.

Los dos directivos regionales de la empresa fueron nombrados oficialmente como sospechara saber, el presidente director de PT SPR Rahman Akil y la directora de finanzas Debby Riauma Sari.

«Basándose en los resultados de la investigación y la suficiencia de las pruebas, los investigadores nombraron a dos sospechosos», dijo el subdirector de aplicación del Comité de Erradicación de la Corrupción de la Policía Nacional, el comisionado de policía Bhakti Eri Nurmansyah, el martes 21 de octubre de 2025.



Conferencia de prensa de Kortas Tipidkor

Este caso comenzó cuando PT SPR, que es un BUMD de la provincia de Riau, formó una subsidiaria llamada PT SPR Langgak para gestionar las actividades mineras en el área de trabajo del Bloque de Petróleo y Gas Langgak, Rokan Hulu Regency.

El 25 de noviembre de 2009, la entonces Directora General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Evita H. Legowo, emitió una carta de oferta directa para la gestión del bloque de petróleo y gas. Como resultado, se determinó que el consorcio entre PT SPR y PT Kingswot Capital Limited (KCL) sería el ganador de la licitación.

Además, el 30 de noviembre de 2009, las dos empresas firmaron un Contrato de Producción Compartida (PSC) con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales por un período de 20 años, efectivo desde abril de 2010 hasta 2030. Sin embargo, en su implementación, los investigadores descubrieron graves irregularidades en la gestión financiera de PT SPR Langgak.

«Los dos sospechosos son sospechosos de gastar fondos de la empresa en contra de los principios de Buen Gobierno Corporativo (GCG), lo que finalmente dio lugar a este pérdida para las empresas regionales», afirmó Bhakti.

Además, la cooperación operativa también se lleva a cabo sin un análisis exhaustivo de las necesidades y la adquisición de bienes y servicios no es transparente ni responsable. De hecho, hubo negligencia en el registro del exceso de extracción de petróleo, lo que causó enormes pérdidas al BUMD.

«Como resultado de esta acción, la empresa sufrió pérdidas que fueron catalogadas como actos ilegales y abuso de autoridad», dijo Bhakti.

Según los resultados de la auditoría de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP), el valor de las pérdidas financieras estatales debido a esta práctica corrupta alcanzó los 33.290 millones de IDR y 3.000 dólares estadounidenses o alrededor de 49,6 millones de IDR.

«BPKP tiene su propio método de cálculo. Éste es el resultado de su auditoría oficial de la gestión financiera de PT SPR», dijo Bhakti.