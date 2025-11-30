La Policía Nacional envía 4.459 kg de asistencia logística a las víctimas de desastres naturales en el norte de Sumatra

Jacarta – policia nacional reenviar ayuda logística para las víctimas afectadas inundación Flashes y deslizamientos de tierra en la región. Sumatra del Norte el domingo 30 de noviembre de 2025.

En total, en el segundo día de entrega se enviaron 4.459 kilogramos de asistencia logística, como continuación de los esfuerzos para acelerar la manipulación en las zonas afectadas.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el comisario de policía Erdi A. Chaniago, explicó que la entrega del segundo día fue una forma de coherencia de la policía en el apoyo a la gestión de desastres.

«Hoy es el segundo día de entregas y la Policía Nacional continúa garantizando que se satisfagan todas las necesidades de equipos de campo para que las operaciones de respuesta a emergencias se desarrollen de manera óptima», dijo Erdi.

Explicó que se habían enviado nuevamente diversos artículos de primera necesidad y equipos operativos. Además de eso, su partido también envió equipo de alojamiento temporal.

«Enviamos a Gajahfood 684 kilogramos (57 koli), botes de goma 280 kilogramos (4 koli), postes de tiendas de campaña 630 kilogramos (14 koli), tiendas de campaña 316 kilogramos (4 koli) y conectores de hierro para tiendas de campaña 200 kilogramos (4 koli)», dijo.

«También se enviaron un total de 15 unidades velbed con un peso total de 450 kilogramos para apoyar la comodidad del personal en el campo», añadió Erdi.

Erdi explicó que el equipamiento técnico también era una prioridad.

«Distribuimos MTP-FT 850 kilogramos (50 koli), calentadores MTP-FT 75 kilogramos (25 koli), generadores portátiles 129 kilogramos (3 koli) y paneles solares 105 kilogramos (7 koli)», dijo. Además, también se enviaron 620 kilogramos de impermeables (17 koli), 90 kilogramos de yute (2 koli) y 30 kilogramos de iluminación (3 koli).

Toda la logística se ha empaquetado en decenas de cajas para que la distribución se realice rápidamente y según el objetivo.

«Esperamos que la asistencia del segundo día pueda utilizarse inmediatamente en las zonas afectadas y acelerar la gestión en los puntos críticos», concluyó.