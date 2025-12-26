La Policía Nacional envía 1.500 efectivos para la gestión de desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental

Jacarta – El subjefe de policía, comisario general Dedi Prasetyo, dirigió la ceremonia de salida del personal. policia nacional en el contexto de la prevención desastre en la región de Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra. Esta actividad tuvo lugar en el campo Bhayangkara, sede de la policía, el viernes 26 de diciembre de 2025.

En su declaración a los medios de comunicación, el Subjefe de Policía dijo que la salida de este personal fue un seguimiento directo de las órdenes del Jefe de Policía luego de evaluar la gestión de desastres durante el último mes.

«De acuerdo con las órdenes del Jefe de la Policía Nacional, hoy la Policía Nacional está nuevamente preparando y enviando tropas, incluido otro equipo de apoyo. Después de un mes de evaluación, se considera necesario agregar fuerza adicional», dijo Dedi.

El exjefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional explicó que la Agencia Nacional de Gestión de Desastres había solicitado a la Jefatura de la Policía Nacional que agregara dos batallones de personal. El número total de personal preparado para la gestión posterior a desastres en la región de Sumatra ascendió a 1.500 personas.

«Un total de dos batallones o 600 efectivos estarán estacionados en Aceh Tamiang y Aceh del Norte, mientras que 900 efectivos de Brimob Nusantara realizarán pases de lista simultáneos hoy, tanto en la sede de la policía como en sus respectivas regiones», explicó.

Aparte de eso, la Policía Nacional también desplegó personal de varias regiones, incluidas Sumatra del Sur, Banten, DIY, Nusa Tenggara Occidental, Kalimantan Oriental y Sulawesi del Sur, cada una con 100 efectivos. Para finales de 2025, el número total de personal de la Policía Nacional involucrado en la gestión de desastres alcanzará los 8.613 efectivos.

En apoyo a las operaciones humanitarias, la Policía Nacional ha distribuido 7.598 toneladas de ayuda, de las cuales 3.145,8 toneladas provienen de la Jefatura de la Policía Nacional y 4.445,2 toneladas de las filas de la Policía. La distribución se realizó a través de diversos medios, entre ellos siete helicópteros, cuatro barcos y dos aviones Fokker y CN.

«Nuestro enfoque para este mes es la mitigación de desastres, suministros de ayuda logística, servicios de salud e identificación de víctimas. Todas las necesidades seguirán siendo evaluadas hasta enero y febrero de 2026», dijo Dedi.