La Policía Nacional emitió una nueva regla sobre los actos de personal cuando podían ser amenazas y ataques.

Yakarta, Viva – Bhayangkara Corps emitió regulaciones Jefe de la policía nacional (Perkap) Número 4 de 2025 que regula la acción empleado Al enfrentar amenazas ataque.

Esta regla ofrece una base legal clara para que los miembros puedan actuar decisivamente, rápidamente y permanecer medible cuando sus vidas o la comunidad están en peligro. Jefe de División de División de Información Pública de las Relaciones Públicas PolriEl comisionado de policía Erdi A. Chaniago enfatizó que este Perkap no estaba presente debido a un evento, sino un paraguas legal que era anticipatorio.

«El Jefe de la Policía Nacional No. 4 de 2025 estaba preparado para proporcionar pautas claras para los miembros de la Policía Nacional cuando se enfrentan a un ataque. Por lo tanto, no solo respondió a un incidente, sino un esfuerzo anticipatorio para que las acciones de la policía en el campo siempre fueran firmes, medibles y de acuerdo con las disposiciones legales», dijo Erdi en Jakarta, el martes 3025 de septiembre.

Jefe de la División de Relaciones Públicas de Penum Comisionado de Policía Erdi A. Chaniago

La Policía Nacional enfatizó que la seguridad de las almas del personal y la comunidad era una prioridad. En el reglamento, los miembros tienen la autoridad de ACT que van desde dar advertencias, arrestar, usar armas de fuego proporcionalmente.

«Sabemos, en algunas situaciones de ataques, la seguridad de las almas del personal y la comunidad está muy amenazada. Con esta regulación, los miembros tienen una base sólida para actuar, que van desde advertencias, arrestos, hasta el uso de armas de fuego proporcionalmente», dijo.

Con el nacimiento de esta nueva regulación, la Policía Nacional espera que cada paso del miembro en el campo sea más profesional, proporcional y basado en la ley.