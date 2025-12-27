La Policía Nacional despliega cientos de efectivos y decenas de vehículos para restaurar Aceh Tamiang tras el desastre

Jacarta – Regencia Aceh Tamiang sigue siendo el foco de la recuperación post-desastre, especialmente antes del mes sagrado del Ramadán. Se han realizado diversos esfuerzos para garantizar el acceso logístico, la distribución de ayuda y la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad.

Así lo transmitió el subjefe de policía de la República de Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dijo que actualmente hay alrededor de 20 vehículos operativos, más dos vehículos nuevos, con la meta de llegar a 100 unidades para apoyar las actividades en campo durante el próximo mes.

«Todavía estamos buscando y preparando alrededor de 100 vehículos para apoyar las operaciones de los miembros, especialmente antes del mes sagrado del Ramadán, para que el servicio y la seguridad puedan funcionar de manera óptima», dijo el comisario general de policía Dedi Prasetyo, citado en un comunicado de prensa el sábado 27 de diciembre de 2025.

Abrir rutas logísticas es una prioridad. Para apoyar la distribución de la ayuda se prepararon siete unidades de equipo pesado en forma de excavadoras, ocho vehículos de apoyo y artículos de primera necesidad que fueron transportados en cuatro camiones.

Esta asistencia está dirigida a las comunidades afectadas, refugiados y oficiales en el terreno. «Esta asistencia logística es necesaria tanto para las comunidades afectadas por el desplazamiento como para los miembros de servicio sobre el terreno, para que todo pueda funcionar en equilibrio», explicó el comisario general de policía, Dedi Prasetyo.

En términos de personal, han llegado alrededor de 100 miembros adicionales, con planes de añadir otros 200 más. Se desplegará y distribuirá un total de 300 miembros del personal de Brimob en aldeas y subdistritos según las necesidades sobre el terreno.

Las necesidades básicas de la sociedad también son un foco de atención. policia nacional Declaró que habían estado funcionando 83 pozos perforados de un objetivo de casi 100 unidades para proporcionar agua potable a los hogares de los residentes, instalaciones religiosas, puntos de evacuación y escuelas.

«El agua potable es muy importante, especialmente para los hogares, los lugares de culto, los campos de refugiados y las escuelas. Los niños también deben poder regresar a la escuela, esa es nuestra prioridad», añadió el subjefe de policía.

Además, se recogieron datos sobre las necesidades de equipamiento, incluidos uniformes, y reparaciones y construcción de puentes dañados por el desastre.

«Esta es una necesidad urgente que debo informar inmediatamente al Jefe de Policía. Lo que podemos ejecutar de inmediato, lo implementaremos inmediatamente sin esperar», concluyó Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Estas medidas tienen como objetivo acelerar la recuperación de las condiciones en Aceh Tamiang, garantizar que la distribución de la ayuda se realice sin problemas y que las actividades comunitarias puedan volver a la normalidad.