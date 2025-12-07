La Policía Nacional despliega 13 unidades Randurlap y 8 unidades de tratamiento de agua para las víctimas del desastre en Sumatra

Jacarta – policia nacional seguir fortaleciendo los servicios posteriores a los desastres en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra mediante el despliegue de 13 vehículos de cocina de campaña (randurlap) y 8 unidades tratamiento de agua.

Todas estas instalaciones están ubicadas directamente en las zonas más afectadas para garantizar que las necesidades básicas de los residentes, como agua potable y alimentos, se atiendan de forma rápida y puntual.

El general de brigada de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional Karo Penmas, Trunoyudo Wisnu Andiko, explicó: tratamiento de agua Es una de las instalaciones más vitales porque es capaz de producir 6.000 litros de agua potable y 2.500 litros de agua potable cada día.

“Tratamiento de agua Garantizar que haya un suministro de agua saludable disponible para los residentes afectados. desastre«, dijo.



La Brigada Móvil de la Policía Nacional desplegó 8 unidades de tratamiento de agua

Destacó que los randurlap se colocaron directamente en los centros residenciales afectados para apoyar el suministro de alimentos listos para el consumo y, como el número era limitado, la colocación se llevó a cabo de manera muy mesurada y prioritaria.

En Banda Aceh hay 5 randurlap y 4 tratamiento de agua. En detalle, 2 randurlap del Satbrimob de la policía de Aceh estaban estacionados en Pidie Jaya y West Aceh, mientras que 2 tratamiento de agua de la misma unidad con sede en Aceh Tamiang y Pidie Jaya.

Además, Pasbrimob I Korbrimob desplegó 1 randurlap y 1 agua tratamientoambos se centraron en Aceh Tamiang. Satbrimob de la policía regional de Jambi añadió 1 randurlap y 1 tratamiento de aguatambién estacionado en Aceh Tamiang. Mientras tanto, Satbrimob de la policía de Sumatra del Sur envió 1 randurlap que todavía está en camino a Aceh Tamiang, con lo que el equipo total de servicio de campo en esta área asciende a 5 randurlap y 4 agua tratamiento.

En el norte de Sumatra, la colocación consta de 2 randurlap y 1 tratamiento de agua. Satbrimob de la policía de Sumatra del Norte opera 1 randurlap en Medan y 1 agua tratamiento en Sibolga, mientras que Pasbrimob I Korbrimob (Policía de BKO Sumatra del Norte) colocó 1 randurlap adicional en Medan.

En Sumatra occidental se colocaron 6 randurlap y 3 tratamiento de agua. La Unidad de Brigada Móvil de la Policía de Sumatra Occidental opera 2 randurlap en la ciudad de Pariaman y 1 tratamiento de agua en el distrito de Palembayan.

El Satbrimob de la Policía Regional de Riau, adscrito, desplegó 2 randurlap estacionados en Agam, así como 1 agua tratamiento en el mismo lugar. El Satbrimob de la Policía Regional de Jambi (Policía de BKO Sumatra Occidental) añadió 1 randurlap, todos dirigidos a Agam.