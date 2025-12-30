La Policía Nacional desembolsa 19,07 billones de IDR a lo largo de 2025, aparentemente para…

Jacarta – Compromiso policia nacional para fomentar el crecimiento económico nacional continúa fortaleciéndose. A lo largo de 2025, el Cuerpo Bhayangkara desembolsará fondos compras El Producto Interno (PDN) ascendió a 19,07 billones de IDR, como parte de la estrategia para fortalecer la industria nacional.

Este valor de gasto equivale al 65,12 por ciento del presupuesto total de gastos de la Polri registrado en el Sistema de Información del Plan General. Obtención (SIRUP) por valor de 63,37 billones de IDR. Este logro muestra la magnitud del aporte de la Policía Nacional en el impulso de la economía nacional.

Esta cifra fue transmitida por el Asistente Jefe de Operaciones del Jefe de Policía (Astamaops), Comisionado General de Policía Fadil Imran durante la liberación de fin de año de la Policía Nacional, el martes 30 de diciembre de 2025.

«La Policía Nacional aceleró el crecimiento económico nacional mediante la realización del desarrollo del Producto Interno (PDN) de 19,07 billones de IDR o el 65,12% y el presupuesto de gastos total en SIRUP alcanzó los 63,37 billones de IDR», dijo Fadil Imran.

Fadil destacó que la política de gasto del PDN es una forma concreta de apoyo de la Policía Nacional a la independencia de la industria nacional. Al mismo tiempo, el sistema de adquisiciones dentro de la Policía Nacional continúa transformándose hacia una gobernanza moderna y transparente.

«La Policía Nacional prioriza constantemente la digitalización de las adquisiciones a través de la plataforma de catálogo electrónico de acuerdo con la dirección del Jefe de la Policía Nacional», dijo.

No sólo centrándose en aumentar el uso de productos locales, la Policía Nacional también garantiza que todo el gasto estatal se lleve a cabo de manera responsable y responsable. Así se refleja en los distintos premios obtenidos por el sector logístico de la Policía Nacional.

«Police Logistics registró logros brillantes al obtener opiniones WTP (no calificadas) 12 veces seguidas. Además, Polri ganó el segundo lugar en el Premio Mutual Banda del Ministro de Finanzas de la República de Indonesia en la categoría de subasta», dijo.

Aparte de eso, el Cuerpo Bhayangkara también recibió reconocimiento por la innovación en la gobernanza de la adquisición de bienes y servicios.

«Además del premio a la innovación en materia de gobernanza de adquisiciones de LKPP-RI como forma de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera estatal», dijo.