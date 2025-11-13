La Policía Nacional da una respuesta inesperada ante la decisión de la Corte Constitucional que prohíbe a miembros activos ocupar cargos civiles

Jacarta – Policía de la República de Indonesia (policia nacional), abre el sonido de la pregunta. decisión Tribunal Constitucional (mk) que prohíbe a los miembros activos de la Policía Nacional desempeñar cargos civiles.

Lea también: Los casos de secuestro abundan en Indonesia, la Jefatura de la Policía Nacional está haciendo esto



El Cuerpo Bhayangkara afirma respetar plenamente la decisión, pero todavía está esperando una copia oficial para estudiarla más a fondo. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, inspector general de policía Sandi Nugroho, dijo que la Policía Nacional está comprometida a implementar todas las disposiciones legales aplicables.

«Por supuesto, la Policía Nacional respetará todas las decisiones que se han emitido y actualmente la Policía Nacional todavía está esperando los resultados oficiales, luego los informará al Jefe de la Policía Nacional», dijo, citado el viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: No sólo los agentes del orden, la Policía Nacional hace esto por la comunidad



Según Sandi, la institución policial actuará con profesionalidad y ajustará sus medidas luego de conocer todos los detalles de la decisión del Tribunal Constitucional. Sandi enfatizó que la Policía Nacional no quiere apresurarse a tomar una decisión antes de comprender el fondo legal de la decisión.

«Por supuesto, si se ha decidido y hemos estudiado lo decidido, la Policía Nacional siempre respetará la decisión judicial que se haya decidido», afirmó.

Lea también: Kemenpan-RB valora la innovación digital del dirigente Korlantas Polri





Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General Sandi Nugroho Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Según él, todo este tiempo asignación Los miembros de la polri fuera de la institución no actúan al azar. Cada colocación se realiza sobre la base de una solicitud oficial del ministerio o agencia estatal que lo requiera, y debe ir acompañada del permiso del Jefe de la Policía Nacional. Aun así, Sandi aseguró que su partido estaba dispuesto a ajustar los mecanismos internos.

«Por supuesto, las regulaciones ya existen dentro de la policía y han cumplido con los criterios que se han determinado. Ambos basados ​​en solicitudes de instituciones que requieren la presencia de la policía y completados con el permiso del Jefe de Policía», dijo.

Como se informó anteriormente, el Tribunal Constitucional (MK) enfatizó que los miembros de la Policía Nacional de Indonesia (Polri) que ocupan puestos fuera de la policía, también conocidos como puestos civiles, deben dimitir o retirarse del servicio policial.

La Corte Constitucional, mediante Decisión Número 114/PUU-XXIII/2025 pronunciada el jueves, eliminó las disposiciones que previamente habían brindado un vacío legal para que los policías en activo ocuparan cargos civiles sin renunciar primero a su condición de miembros.

«Declarar la frase ‘o no basado en una asignación del Jefe de Policía’ en la Explicación del Artículo 28, párrafo (3) de la Ley Número 2 de 2002 relativa a la Policía Nacional es contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, en la Sala Plenaria del Tribunal Constitucional de Yakarta.