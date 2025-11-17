La Policía Nacional afirma que colocar policías activos en puestos civiles no fue su iniciativa, entonces, ¿quién?

Jacarta – policia nacional afirmó, la ubicación de sus miembros que aún la policia activa fuera de la estructura más que una iniciativa interna. Así lo reveló el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, inspector general de policía Sandi Nugroho.

El Cuerpo Bhayangkara argumentó que la colocación se basó únicamente en una solicitud oficial de un ministerio o institución (K/L). Una vez recibida la solicitud, SSDM Polri lleva a cabo una evaluación para determinar el candidato más adecuado.

«La asignación de miembros de la Policía Nacional fuera de la estructura se realiza a petición del ministerio o institución correspondiente. Una vez realizada la evaluación, se propone mediante Decreto Presidencial departamento ciertas cosas», dijo, citado el martes 18 de noviembre de 2025.

Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General Sandi Nugroho Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Sandi enfatizó que la colocación de agentes de policía activos en puestos estructurales de K/L no se puede hacer sólo con una carta del Jefe de Policía.

«La decisión de que el personal de la Policía se ocupe de ministerios/agencias es una decisión del Presidente, no una carta de asignación del Jefe de la Policía Nacional», dijo.

En cuanto a la composición completa y el mecanismo para la asignación de miles de agentes de policía que trabajan en varios ministerios/agencias, Sandi dijo que los últimos datos muestran que hay alrededor de 300 miembros de la Polri que ocupan puestos directivos o estructurales en varios ministerios/agencias.

Mientras tanto, más de 4.000 miembros más sirvieron como personal de apoyo, asistentes, guardaespaldas, investigadores y personal especial.

«Hay alrededor de trescientas personas que ocupan puestos directivos. Mientras tanto, la cifra de 4.351 incluye personal, asistentes, guardaespaldas y otras funciones de apoyo. Así que no todos son puestos civil la gerencial», dijo.

Según los datos de la Policía Nacional al 16 de noviembre de 2025, continuó, se registró que alrededor de 300 miembros de la Policía Nacional ocupaban puestos que van desde Echelon IA hasta IV.A, incluidos los JPT principales, intermedios y Pratama. El resto, el personal asignado a K/L, trabaja en puestos de apoyo no directivos que no tienen una conexión directa con la función de formulación de políticas.

Como se informó anteriormente, la Policía Nacional actuó rápidamente para dar seguimiento a la decisión del Tribunal Constitucional (mk) relacionado con las normas para la asignación de miembros de la Policía Nacional a cargos civiles.

Se dice que el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, celebró una reunión en la Jefatura de la Policía Nacional para formular una respuesta institucional a la decisión. La reunión tuvo lugar el lunes 17 de noviembre de 2025 por la mañana y dio lugar a una serie de pasos iniciales para que la aplicación de la decisión no dé lugar a polémicas ni a múltiples interpretaciones.