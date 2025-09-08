La policía llama a Sherina Munaf con respecto a Uya Kuya Cat

Yakarta, Viva – La policía metropolitana de East Yakarta (East Yakarta) planea llamar a músicos Sherina Munaf Para una aclaración relacionada con su carga en las redes sociales con respecto al rescate de uno gato pertenece al artista Vas a.

«Enviamos una citación hoy. Así que esta llamada no es un examen, pero solo una aclaración, realmente no tiene Uya Kuya», dijo el lunes al comisionado de policía de East Jakarta Metro, Alfian Nurrizal, cuando se confirma en Yakarta.

Según él, la aclaración era importante porque la información que circulaba decía que el gato pertenecía a Uya Kuya, quien supuestamente fue saqueado durante el saqueo de la casa del artista hace algún tiempo.



Gato uya kuya que fue saqueado

«La policía regional de East Yakarta quiere aclarar, porque también puede ser evidencia. ¿Es cierto que los resultados del saqueo o no, aún no lo sabemos», dijo Alfian.

Por lo tanto, enfatizó que la certeza sobre la verdad de la información solo se puede obtener a través de información directa de Sherina.

«Más tarde queremos tratar de aclararlo. Debido a eso, la información es el gato de Uya Kuya, ya sea que no lo sepamos todavía. Saber que debemos aclarar», dijo Alfian.

Anteriormente, Sherina Munaf compartió las últimas noticias sobre el rescate del gato de Uya Kuya llamado Lili que había sido encontrado.

«Uno de los gatos de la casa de Uya Kuya fue el rescate y toda la noche y @indiradiandra había coordinado directamente con el rescatador. Esta mañana fue recogido y ahora el gato está seguro, mientras que fomento. Este es solo uno de los posibles 16-20 de las colas de los gatos que se crearon en ese lugar», escribió Sherina.

Sherina también describió la condición del gato que supuestamente pertenecía a Uya Kuya.

«Condiciones: Muy delgados, los huesos se sienten realmente cuando se aprovechan de su cuerpo. Para los dueños de mascotas, no adopte no comprar, gatos estériles, KL no puede cuidar para no mantener», continuó la carga de Sherina.

Anteriormente, la Policía del Metro del Este de Yakarta nombró a 12 personas como sospechosos en el caso de saquear la Cámara de la Cámara de la Cámara de Representantes IX (inactiva) Surya Utama o Uya Kuya en el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Jakarta, el 30 de agosto de 2025.

«12 personas que hemos nombrado como sospechosos», dijo el sábado (6/9).

Dijo que los 12 sospechosos tenían sus respectivos roles en la realización de sus acciones, a saber, como provocadores, saqueos y ataques contra oficiales. (Hormiga)