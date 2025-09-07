La policía llama a Nandi Juliawan Preman Retirement asesinada por colgar

Garut, Viva – La policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, confirmó la noticia de su muerte Nandi Juliawan actor Encuestar en telenovelas Matones de pensionessuicidando.

Leer también: Nandi Juliawan ‘matones de pensiones’ fue encontrado suicidio asesinado



Nandi fue descubierto por primera vez en su casa el sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025, por su esposa que acababa de regresar a casa después de vender en el área de Garut City. ¡Desplácese para obtener más información!

«El testigo vio a la víctima que ya colgaba el pareo al lado de las escaleras», dijo a los periodistas.

Leer también: Economista ex personal Jokowi Arif Budimanta murió



Según Joko, los oficiales de policía de la estación de policía de Karangpawitan y la Unidad Inafis de la Policía de Garut condujeron inmediatamente a la escena del crimen (TKP), y la víctima estaba muerta. La víctima fue enterrada de inmediato esa noche.

«La familia rechaza una autopsia», dijo.

Leer también: Giorgio Armani, Maestro de moda mundial murió a la edad de 91 años



La noticia de la muerte de Nandi se descubrió por primera vez en el puesto de Instagram Abenk_marco, un elenco en la misma telenovela. En su puesto, Abenk dijo que Nandi había fallecido.

«Un amigo más va a los matones de pensión de telenovela, descansa en paz, ‘Encuye’. La mejor oración para usted, amigo. Y para la familia que queda atrás, con suerte se le dio paciencia y fortaleza. Amin Yra», escribió Abenk, citado el domingo 7 de septiembre de 2025.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.