La policía llama a Nandi Juliawan Preman Retirement asesinada por colgar

Domingo 7 de septiembre de 2025 – 13:40 Wib
Garut, Viva – La policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, confirmó la noticia de su muerte Nandi Juliawan actor Encuestar en telenovelas Matones de pensionessuicidando.
Nandi fue descubierto por primera vez en su casa el sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025, por su esposa que acababa de regresar a casa después de vender en el área de Garut City. ¡Desplácese para obtener más información!
«El testigo vio a la víctima que ya colgaba el pareo al lado de las escaleras», dijo a los periodistas.
Según Joko, los oficiales de policía de la estación de policía de Karangpawitan y la Unidad Inafis de la Policía de Garut condujeron inmediatamente a la escena del crimen (TKP), y la víctima estaba muerta. La víctima fue enterrada de inmediato esa noche.
«La familia rechaza una autopsia», dijo.
La noticia de la muerte de Nandi se descubrió por primera vez en el puesto de Instagram Abenk_marco, un elenco en la misma telenovela. En su puesto, Abenk dijo que Nandi había fallecido.
«Un amigo más va a los matones de pensión de telenovela, descansa en paz, ‘Encuye’. La mejor oración para usted, amigo. Y para la familia que queda atrás, con suerte se le dio paciencia y fortaleza. Amin Yra», escribió Abenk, citado el domingo 7 de septiembre de 2025.
Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.
El perfil de Nandi Juliawan, ‘Jubilado de retiro’ encontró suicidio asesinado
La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento indonesio con la partida de Nandi Juliawan, un actor que fue ampliamente conocido a través de su papel como Encuye en los matones de pensiones de telenovela.
Viva.co.id
7 de septiembre de 2025