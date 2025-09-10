La policía le pidió al ladrón de una moto, la policía que fuera liberada como sospechosa, una persona examinada por ProPam

Bekasi, Viva – La policía de Bekasi Metropolitan Resort arrestó ladrón bicicleta motor Después del video viral que contiene a los presuntos perpetradores liberados por uno de los oficiales de policía del sector Cikarang North circuló en público a través de las redes sociales.

«Nos aseguramos de que haya sido procesado. El perpetrador con las iniciales yi hizo robo Con el modo de dañar el contacto de la motocicleta utilizando una clave y la clave T «, dijo el miércoles el comisionado de la policía de Metro Bekasi, Mustofa en Cikarang, el miércoles.

Explicó que este caso fue revelado gracias al informe. Policía Número LP/B/99/IX/2025/SPKT/North Cikarang Sector Police/Bekasi Metro Police/Metro Jaya Policía regional con fecha del 9 de septiembre de 2025.



La captura de pantalla de la policía les dijo a los residentes que se quitaran el ladrón de la motocicleta después de ser arrestado

«Este caso de robo ocurrió en un paso elevado de Kongsi alquilado, Cikarang City Village, North Cikarang District, Bekasi Regency el martes 9 de septiembre de 2025 a las 04.00 WIB», dijo.

La policía confiscó una serie de artículos de evidencia que incluyen una llave de encendido, registro de vehículos, mango de llave en forma de T, cuatro bordes afilados, cerraduras magnéticas, nuevas bolsas azules y motos Honda Vario Nopol Z-2358-Ch en 2015 en negro en condiciones de la llave de encendido.

Los perpetradores de YI fueron acusados ​​en virtud del Artículo 363 del Código Penal con respecto al robo mediante la ponderación. La amenaza de castigo para los perpetradores es un encarcelamiento máximo de siete años.

El jefe de policía se aseguró de que cada queja de la comunidad fuera seguida bien, incluidos los residentes que vinieron a la sede de la policía de North Cikarang ayer.

«Los colegas también pueden ver que los sospechosos junto con evidencia están en este momento en la policía del metro de Bekasi. No hay intención de no procesar el caso», dijo.

También transmitió una disculpa por el video viral en cuestión y aseguró que los miembros sin escrúpulos junto con el jefe de policía de North Cikarang hubieran sido llevados al Propero de la Policía Regional de Metro Jaya, incluido el manejo del caso.

«La atención de Kapolda, nuestros miembros han sido procesados, ahora se ha llevado al Bidpropam de la Policía Metropolitana de Yakarta. Y si hay violaciones, por supuesto, procesamos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables», dijo.

MustOfa apeló al público que siempre estuviera vigilante y garantice que el vehículo en un estado seguro bloqueara el manillar de la motocicleta hacia la derecha, sacando la llave del contacto, utilizando seguridad adicional como la almohadilla de disco.

«Si experimenta una pérdida de motocicleta, informa inmediatamente a la estación de policía más cercana», dijo. (Hormiga)