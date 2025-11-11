La policía investigó el caso de violencia infantil, Ustaz Evie Effendi: Decidimos hacer las paces

Bandung, VIVA – Caso sospechoso violencia contra los niños que involucra a un profesor de Bandung, Ustaz Evie Effendi, surgió nuevamente después de que los investigadores de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandung llamaron al ustaz y a su hijo para someterlos a más exámenes con una agenda de confrontación.

Lea también: Llamando perdido al profeta Mahoma, la policía revisa el video de la charla de Ustaz Evie



Este incidente comenzó hace algún tiempo cuando el hijo de Ustaz Evie denunció un presunto acto de violencia cometido por su propio padre. Luego, la policía siguió este informe interrogando a varios testigos, incluidos familiares y personas más cercanas a la víctima.



El abogado Rio Damas Putra acompaña a la víctima de violencia doméstica Ustaz Evie en la comisaría de policía de Bandung Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Lea también: ¡Desconectar solución! Erika Carlina y DJ Bravy cancelan matrimonio



Después de optar por permanecer en silencio durante bastante tiempo, Ustaz Evie finalmente abrió la voz después de un enfrentamiento con su hijo. Acompañado por su abogado, Ustaz Evie dijo que la reunión transcurrió bien y resultó en la reconciliación entre él y el niño.

«Gracias a Dios, conocí a mi hijo en persona. Hablamos de corazón a corazón y decidimos hacer las paces. Esto es parte del proceso de mejora de las relaciones familiares, especialmente porque mi hijo quiere casarse», dijo Ustaz Evie Effendi, el lunes (11/10/2025).

Lea también: Volviéndose viral nuevamente, el hijo del Ministro de Finanzas Purbaya da una respuesta sorprendente a un timbre que estaba insinuando



Mientras tanto, el abogado de Ustaz Evie, Iqbal Yusmansyah, enfatizó que la medida de mediación se tomó como una forma de responsabilidad moral de su cliente, sin la intención de obstruir el proceso legal.

«Esta islah es un esfuerzo de la familia para mantener la amistad. Pero aún respetamos y apoyamos el proceso legal en curso», explicó Iqbal Yusmansyah.

Por parte de la víctima, el abogado de Rio Damas Putra dijo que aunque el hijo de Ustaz Evie había perdonado a su padre, el proceso legal continuaría de acuerdo con las normas aplicables.

«Nuestro cliente nos ha perdonado, pero el proceso legal no se detiene. Dejamos enteramente a los investigadores y a las víctimas el seguimiento según los procedimientos», dijo Rio Damas Putra.

Hasta ahora, los investigadores de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandung todavía están recopilando información adicional de varios testigos y pruebas de apoyo para determinar los próximos pasos legales en este caso. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)