La policía investiga un presunto acoso que mata a un estudiante de secundaria en Grobogan; la víctima presuntamente es acosada a menudo por sus compañeros de clase

GrobogánVIVA – Caso sospechoso intimidación que culminó con la muerte de un estudiante en SMP Negeri 1 Geyer, Grobogan Regency, Java Central. Un estudiante llamado Angga Bagus Perwira (12) fue encontrado muerto en el aula de su escuela, el sábado (10/11/2025), con graves heridas en la cabeza. Actualmente la policía está investigando la causa de la muerte.

El jefe de policía de Grobogan, AKBP, Ike Yulianto, confirmó que los investigadores estaban investigando acusaciones de violencia detrás de la muerte del estudiante de primer grado. Según él, el incidente comenzó durante actividades de servicio comunitario en el entorno escolar.

«La víctima y el perpetrador se pelearon, pero luego se separaron», dijo Ike Yulianto en Grobogan, el martes (14/10/2025) citado por Antara.

Sin embargo, se dice que la disputa entre los dos se produjo nuevamente durante el recreo. Durante la pelea, el agresor presuntamente golpeó y empujó a la víctima hasta que su cabeza golpeó el suelo. El maestro llevó rápidamente a la víctima al centro de salud más cercano, pero no pudieron salvarle la vida.

AKBP Ike añadió que hay 10 profesores y estudiantes que han sido interrogados sobre este caso. Los resultados de la autopsia mostraron que había lesiones provocadas por un objeto contundente en la parte de la columna que conecta con la cabeza.

«Los investigadores todavía están llevando a cabo un caso antes de determinar al sospechoso mientras todavía consideran el sistema de protección infantil», dijo.

Sospechoso de ser a menudo víctima de acoso

La familia de la víctima admitió que sabían desde hacía mucho tiempo que Angga era a menudo víctima de acoso escolar. El tío de la víctima, Suwarlan (45), dijo que la familia recibió los resultados preliminares de la autopsia que mostraron una lesión grave en la cabeza.

«Después de que se llevó a cabo el proceso de autopsia en el hospital, la familia recibió un informe temporal de que había una lesión grave en la cabeza», dijo Suwarlan.

Sospechaba que un compañero de clase abusó sexualmente de su sobrino durante el recreo. «Se decía que mi sobrino había tenido un ataque y quería que lo llevaran al Reino Unido, pero ya había muerto. Había información sobre una lesión en la cabeza», dijo en la funeraria de la aldea de Ledokdawan, distrito de Geyer.

La familia había solicitado que se realizara una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Angga. «Pedimos una autopsia por parte de la policía para que la causa de la muerte quede clara. El estómago y el pecho estaban negros», dijo Suwarlan.

La acusación de que Angga era a menudo víctima de acoso también fue transmitida por su abuelo, Pujiyo (50). Dijo que su nieto a menudo se quejaba de que sus amigos lo trataban con dureza.