La policía incauta cocaína y shabu por valor de 60.000 millones de IDR a un sindicato de drogas en Bali

Jacarta – Bareskrim Polri logró frustrar el tráfico ilícito de estupefacientes que se sospechaba se distribuía antes de la aplicación del proyecto de almacén de Yakarta (DWP) 2025 por Bali. Esta divulgación se hizo en conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Lea también: Este es el papel de los 17 sospechosos que distribuirán drogas de cara al DWP de 2025 en Bali



director de crimen Drogas Bareskrim Polri General de Brigada Pol. Eko Hadi Santoso destacó que la acción se llevó a cabo antes del evento DWP y no en el área del concierto.

«Llevamos a cabo esta acción varios días antes de la implementación del DWP y no estábamos en la zona cuando tuvo lugar el evento. Este es un paso anticipatorio para que el tráfico ilícito de drogas no perjudique estas actividades internacionales», dijo Eko.

Lea también: Bareskrim Polri arresta a 17 traficantes de drogas antes del evento DWP 2025 en Bali



El general de brigada Eko explicó que el DWP es uno de los festivales de música más grandes del sudeste asiático con alrededor de 25 mil visitantes y en el que participan turistas de todos los países. Esta condición se considera vulnerable a ser explotada por las redes de narcotráfico.

«El DWP tiene una gran movilidad y visitantes transfronterizos. Si las drogas acaban en manos de los visitantes, por supuesto será una mala valoración para Indonesia a los ojos de la comunidad internacional», subrayó.

Lea también: ¿Quieres reunirte directamente con la legendaria señora Oki en Bali? Viniendo a este puesto de arroz



En una operación llevada a cabo del 9 al 14 de diciembre de 2025 y continuada hasta el 18 de diciembre de 2025, la Dirección de Delitos de Drogas, Bareskrim Polri, junto con la Oficina Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Bali Nusra, lograron descubrir seis sindicatos de drogas.

A partir de los resultados de esta divulgación, las autoridades arrestaron a 17 sospechosos y otros 7 aún tienen estatus de DPO.



Bareskrim Polri arresta a 17 sospechosos de abuso de narcóticos antes del DWP 2025

«En general, arrestamos a seis sindicatos con un total de 17 sospechosos, entre ellos 16 ciudadanos indonesios y un extranjero. Mientras tanto, otras siete personas siguen siendo perseguidas», dijo el general de brigada Eko.

A los seis sindicatos, la policía confiscó varios tipos de estupefacientes, entre ellos sabúéxtasis, cocaínaMDMA, marihuana, ketamina, agua feliz, hasta happy five. La evidencia total incautada alcanzó alrededor de 31 kilogramos de metanfetamina y cientos de pastillas de éxtasis, con un valor estimado de 60,5 mil millones de IDR.

«Si esta evidencia circula en el mercado negro, su valor alcanzará más de 60 mil millones de rupias. A partir de esta divulgación, estimamos que logrará salvar 162.202 vidas», dijo.

El modus operandi utilizado por los perpetradores incluía un sistema fijo, transacciones contra reembolso y transacciones bancarias. Se sabe que esta red involucra provincias como Yakarta, Surabaya y Bali, así como redes entre países que involucran a ciudadanos extranjeros.