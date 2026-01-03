La policía identifica inmediatamente al sospechoso del incidente del barco hundido que mató a la entrenadora Valencia y a tres de sus hijos

Manggarai Occidental, VIVA – El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTT, el comisionado Henry Novika Chandra, explicó que los investigadores de la Unidad de Investigación Criminal y Satpolairud de la Policía de West Manggarai habían examinado a varios testigos en el incidente del barco turístico KM Putri Sakinah. hundir que causa la perdida entrenador valenciano y tres hijos.

El proceso de investigación entra ahora en etapa de conclusión sobre los actos criminales de negligencia en el accidente del barco que se cobró cuatro vidas.

Además de las declaraciones de los testigos, los investigadores también obtuvieron pruebas. La evidencia se analizará a fondo antes de determinar un sospechoso.

«Este proceso se lleva a cabo de manera profesional y objetiva. La determinación del sospechoso se llevará a cabo después de que los investigadores tengan pruebas suficientes de conformidad con las disposiciones legales», subrayó Henry, el sábado 3 de enero de 2026.



Fragmentos del casco del barco que transportaba a 4 extranjeros españoles se hundió en Labuan Bajo

«La investigación se centra en las acusaciones de negligencia que provocaron la muerte de personas. Los investigadores han recogido declaraciones de testigos y documentos de apoyo como parte de las pruebas», añadió.

Según él, entre los testigos interrogados se encontraban la tripulación del barco y las partes directamente involucradas en las operaciones marítimas y en los servicios turísticos.

Se realizan inspecciones para conocer en detalle las responsabilidades de cada parte durante el viaje, incluidos aspectos de control del barco, estado del motor y procedimientos de seguridad durante emergencias.

Además, la Policía Regional de NTT a través de la Policía de West Manggarai también confiscó documentos del barco y preparó materiales del caso como una etapa importante en el proceso de investigación.

El Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTT enfatizó que esta aplicación de la ley tiene como objetivo brindar seguridad jurídica y justicia a las víctimas y sus familiares, además de ser una medida preventiva para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir en zonas de turismo marítimo.

«La seguridad en la navegación es lo principal. Esperamos que este proceso legal sea una lección colectiva para todos los actores del negocio del turismo marítimo para que siempre prioricen los aspectos de seguridad por encima de todo», dijo Henry.

La Policía Regional de NTT asegura que transmitirán a la ciudadanía de forma abierta y transparente el avance de la investigación de acuerdo con las etapas legales aplicables.

Padre y tres hijos se convierten en víctimas

Martín Carreras Fernando con su esposa Mar Martínez Ortuño y cuatro hijos; Martín García Mateo, Martines Ortuno María Lia, Martines Ortuno Enrique Javier y Ortuno Andrea se ahogaron en un recorrido con KM Putri Sakinah que navegaba desde la isla Kalong hasta la isla Padar para disfrutar del trekking a la mañana siguiente.