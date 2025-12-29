La policía identifica a dos sospechosos en el caso de desalojo de la abuela Elina en Surabaya, uno de ellos sigue prófugo

Surbaya, EN VIVO – La Policía Regional de Java Oriental determinó dos sospechar caso sospechoso expulsión y violencia contra la anciana Elina Widjajanti (80) en Surabaya después de un título de caso y un examen basado científico investigación del crimen (LIC)

«Esta mañana llevamos a cabo un examen pericial, luego presentamos un caso y designamos a dos sospechosos, a saber, SAK y MY. Actualmente hemos asegurado a SAK y estamos siendo examinados», dijo el lunes el director de Investigación Criminal General (Dirreskrimum) de la Policía Regional de Java Oriental, el comisario de policía Widi Atmoko en Surabaya.

El sospechoso de SAK fue arrestado y llevado por investigadores de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (Renakta) de la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) de la Policía Regional de Java Oriental al Edificio Ditreskrimum alrededor de las 14.10 WIB.

Mientras tanto, el equipo en el campo todavía está buscando al sospechoso MY.

Dijo que el papel de SAK supuestamente era transportar y coordinar a varias personas involucradas en la violencia, mientras que MY y otras tres personas llevaron a cabo las acciones de levantar y sacar a la víctima de su casa.

Según Widi, la investigación todavía tiene potencial para desarrollarse.

«Residencia en científico investigación del crimen«Hemos nombrado a dos sospechosos y es posible que haya otros sospechosos después de investigaciones en profundidad», dijo.

Enfatizó que los investigadores ven los actos criminales como inherentes a individuos, no a ciertos grupos u organizaciones.

Los agentes se llevaron a SAK con las manos esposadas y lo dirigieron inmediatamente a la sala de investigación sin dar ninguna información al equipo de prensa.

Widi Atmoko dijo que los dos sospechosos fueron acusados ​​del artículo 170 del Código Penal (KUHP) sobre violencia conjunta contra personas o propiedades con una pena de cinco años y seis meses.

Añadió que, tras el examen, los investigadores detendrán al sospechoso de conformidad con las disposiciones del Código Penal.

«Después del examen, de conformidad con el Código Penal, se llevará a cabo la detención», dijo Widi.

Este caso llamó la atención pública después de que circulara un vídeo que mostraba a un grupo de personas vestidas de rojo obligando a Elina Widjajanti a salir de su casa en Jalan Dukuh Kuwukan, aldea de Lontar, distrito de Sambikerep, Surabaya. (Hormiga)